Expresidenciable denuncia que “quieren imponer una ideología LGBT+ en los libros escolares”

Un libro que circula en algunas comunidades ha generado polémica en redes sociales, pues el libro pretende adoctrinar a los niños con temas de homosexualidad.

Quien realizó la denuncia fue el expresidenciable del partido VIVA, Armando Castillo, que, por medio de sus redes, mostró el folleto que está siendo repartido por una cooperativa en algunas áreas rurales del territorio nacional.

“Reúnen a las mujeres en las comunidades de Jalapa y Jutiapa y les entregan una cantidad de estos folletitos”, indicó.

Agregó que el contenido del libro, que en algunos lugares lo reparte una cooperativa y en otros lados una ONG, le preocupa pues habla de temas no aptos para niños y puede confundirlos.

“Habla de la higiene, pero también orientación sexual. Por ejemplo, dice que: representa una característica personal, que es independiente de la identidad y expresión de género. La identidad de genero tiene que ver con sentirse masculino o femenino, es una experiencia personal y profunda de las personas que no necesariamente se relacionan con el sexo biológico. La identidad de género no siempre se presenta como una construcción binaria opuesta, masculino o femenino, sino tiene muchas posibilidades en este marco. Genero no binario significa que una persona no se identifica como masculino o femenino desde la concepción tradicional de los significados”, leyó Castillo.

Agregó que el texto motiva a los niños a tener relaciones con personas de su mismo sexo.

“Una persona puede tener relaciones sexuales con personas de su mismo sexo sin que esto implique que su orientación sea homosexual o bisexual. El descubrimiento de ser hombre o mujer se genera en el seno de la familia o por las relaciones familiares o con los amigos”, dice.