VIDEO. El mensaje que Neto Bran a una diputada”: “Por ser mujer no tiene derecho de mentir”

“Más tarda en caer un hablador. En campaña vino, ahora ¿dónde está?”, dijo el alcalde de Mixco en referencia a un señalamiento que una legisladora realizó en su contra.

Durante una trasmisión en vivo, Neto Bran, alcalde de Mixco, mostró el trabajo de recapeo que realiza en Las Charcas. Sin embargo, mientras mostraba los avances se refirió a las acciones del gobierno actual y a los señalamientos que una diputada realizó durante la campaña electora pasada.

“Esa diputada, no voy a decir el nombre, pero es diputada por mí. Todo ese show que vino a dar, algunos le creyeron, Por ser mujer, cree que tiene derecho de mentir. No mienta, creo que hasta la echaron del partido, donde anda diputada. A mal palo se fue arrimar. Estamos dando desarrollo en un lugar que había sido olvidado. Aquí se resbalaba uno con el jabón. Aquí empiezan las charcas que pertenece a Mixco, pero también le llamamos barro San Antonio porque así le colocaron los padres salesianos. En dos semanas, bien trabajado, bien esforzado, como Dios manda, sino miren a esos del gobierno, nada les sale bien”, afirmó.

Aseguró que los Live los realiza para mostrar el trabajo, pero también manifestó su molestia por la inoperancia del gobierno actual.

“Ya se fue el año, esto es trabajo, no queremos hablar con los alcaldes, no necesitamos de los políticos, no somos corruptos, somos diferentes, somos la nueva primavera. Los envidiosos, los egoístas, ya quisieran los egoístas”, aseguró.

Cabe mencionar que el alcalde no mencionó el nombre de la diputada, perose cree que se refiere a Karina Paz, del partido VOS.