Exviceministro del CIV rompe el silencio y dice que la decisión de dimitir al cargo es por “seguridad”

Hoy, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó por medio de un comunicado que este día, presentó su renuncia el viceministro de Infraestructura. Horas más tarde el arquitecto Alejandro García, se pronunció en redes sociales y detalló las razones de su decisión.

“Hoy, después de una profunda reflexión en las últimas semanas, me permito anunciar una decisión difícil, pero cuidadosamente meditada. He decidido presentar mi renuncia al cargo de Viceministro de Infraestructura, dar un paso al costado después de cinco meses de trabajo ininterrumpido, durante este tiempo, he dedicado jornadas de hasta 20 horas diarias, atendiendo hasta 82 citaciones al Congreso. Esta carga ha afectado de manera significativa mi rendimiento, mi estabilidad familiar y mi salud”, señaló García.

Así mismo, en una parte del comunicado, el exviceministro específica que los hechos recientes, en particular el incidente que vivió hace una semana al salir del Congreso, lo ha han llevado a replantear seriamente su seguridad personal

“Aunque el sueño de construir una Guatemala más justa sigue siendo mi mayor inspiración, debo anteponer la seguridad y el bienestar de mi familia, especialmente el de mis hijos. No estoy dispuesto a convertirme en un mártir en este proceso”, argumentó.

“Creo profundamente que la recuperación de la institucionalidad es esencial para que el Estado funcione de manera eficiente y en beneficio de todos los guatemaltecos, en especial de aquellos que han sido históricamente olvidados y desfavorecidos”, afirmó.

Estoy convencido de que puedo continuar contribuyendo de manera significativa y lograr los cambios que nuestro país necesita, concluyó.