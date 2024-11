Palacio de Buckingham informó que la reina Camila tiene una infección en el pecho

El Palacio de Buckingham informó que la reina Camila, de 77 años, se retiró temporalmente de sus compromisos oficiales debido a una infección en el pecho, por la cual estará descansando.

El retiro solo será por esta semana. Posteriormente, se reintegrará normalmente a sus actividades.

“ Su Majestad La Reina actualmente no está bien con una infección en el pecho, por lo que sus médicos han aconsejado un corto período de descanso… Con gran pesar, Su Majestad ha tenido que retirarse de sus compromisos para esta semana, pero espera poder recuperarse a tiempo para asistir este fin de semana a los eventos de recuerdo como normal ”, notificó este martes un portavoz del palacio, según reseñó NBC News.

En su comunicado, no detallaron más sobre la infección en el pecho de la reina Camila, ni qué tipo de tratamiento está cumpliendo, algo que no es de extrañar, ya que normalmente, no dan información precisa sobre las patologías de los integrantes de la Familia Real. Por ejemplo, a la fecha, todavía no se sabe qué tipo de cáncer diagnosticaron a la princesa Kate Middleton.

La reina Camila será reemplazada por la duquesa de Gloucester en actos oficiales

NBC notificó que debido a su reposo médico, la reina Camila no estará en el evento Field of Remembrance de este año en la Abadía de Westminster de Londres. En esta actividad el ex personal de servicio y otros plantan un memorial de amapola para recordar a aquellos que han perdido la vida en las fuerzas armadas.

El portavoz del palacio dijo que la reina “se disculpa con todos aquellos que pueden estar incomodados o decepcionados como resultado” y dio a conocer que su lugar lo ocupará la duquesa de Gloucester.

Mientras tanto, el rey Carlos III sigue en su tratamiento por cáncer. Este diagnóstico lo tuvo después de una cirugía de próstata, aunque oficialmente, aseguran que el cáncer que padece no es próstata, sino en otra parte del cuerpo, la cual no especificaron. Ante esto, el monarca ha minimizado sus compromisos reales siendo respaldado por la reina Camila, por su hermana la princesa Ana, los Príncipes de Gales y demás integrantes de la Familia Real.