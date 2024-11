Los nombres que podrían aparecer en los gabinetes de Harris o Trump

El 20 de enero tomará posesión la persona electa para asumir la Presidencia de Estados Unidos durante el periodo (2024-2028), y mientras sigue el conteo de votos de las elecciones de este 5 de noviembre, ya se escuchan algunos nombres de quiénes podrían conformar el gabinete de Donald Trump y de Kamala Harris, en caso de que alguno de ellos resulte ganador.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, ni Trump, ni Harris han informado oficialmente los nombres de quiénes estarán en sus gabinetes si son electos, pero ya se rumoran varias figuras que están considerando.

Citando a Daily Mail, Heraldo USA reseñó que la demócrata Kamala Harris está pensando en incluir en su administración a senadores y gente joven, una nueva generación que ha sido desechada en los centros de poder de Washington.

Euro News dice que Donald Trump podría integrar en su gestión de gobierno a sus aliados más fieles. No es de extrañar que designe a varios de quienes lo acompañaron en su pasada gestión presidencial.

Kamala Harris y su posible gabinete

Según Heraldo USA, los nombres que figuran para el gabinete de Kamala Harris son los siguientes:

-Jefe de gabinete (Chief of staff): para este cargo suenan Lorraine Voles, su actual jefa de gabinete. Eric Holder, exfiscal general de Barack Obama. Cedric Richmond, el ex congresista de Luisiana y asesor de Biden en el ala oeste.

-Secretario de Estado: para este puesto suenan los senadores Chris Coons de Delaware y/ o Chris Murphy de Connecticut, quienes integran actualmente el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. También se escuchan Bill Burns, director de la CIA y Pete Buttigieg, secretario de transporte.

PUBLICIDAD

- Secretario de Defensa: se rumora que para este cargo podría estar Michele Flournoy, de ser así sería la primera mujer en este puesto. También se escuchan Kathleen Hicks, actual subsecretaria de Defensa; y Lloyd Austin, actual secretario de Defensa.

-Secretario (a) del Tesoro: se considera a Wally Adeyemo, subsecretario del Tesoro; a Gina Raimundo, ex capitalista de riesgo y ex gobernador, y actual secretario de Comercio de Joe Biden. También Brian Nelson, quien trabajó con Harris cuando era senadora; y el banquero Blair Effron.

-Secretario del Interior: están comentando sobre Deb Haaland, el senador Jon Tester, de Montana y Liz Cheney, así como Adam Kinzinger.

Donald Trump y su posible gabinete

Euro News presentó varios nombres que podrían acompañar a Donald Trump en su gabinete.

-Secretario de Defensa: para este cargo suena Mike Pompeo, quien dirigió la CIA y fue asesor de exteriores de Donald Trump. También se escucha Richard Grenell, exdirector en funciones de la Inteligencia Nacional, y exembajador de EEUU en Alemania. Igualmente, Mike Waltz, coronel retirado de las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional.

-Departamento de Sanidad: no descartan que Trump nombre en este cargo a Robert F. Kennedy Jr, aunque también lo podría designar en otro relacionado a la salud y alimentos.

-Secretario del Tesoro: Trump dijo en junio pasado durante una entrevista con ‘Bloomberg’ que estaba pensando para este puesto en Howard Lutnick. Actualmente, él supervisa al personal para un posible segundo mandato de Trump y es proisraelí. Para este cargo, también han propuesto a Robert Lighthizer.

-Software o nuevo Departamento: Elon Musk propuso crear Departamento de Eficiencia Gubernamental. Su nombre ha sonado para ser parte del gabinete de Donald Trump, pero no hay especificaciones sobre qué cargo ocuparía. Sin embargo, el exmandatario parece haberlo descartado en un mitin al decir que “Musk no quiere convertirse en secretario de algo. Quiero decir, me encantaría tenerlo para ser honesto con usted... pero está haciendo un par de otras cosas”.