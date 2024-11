Jeff Bezos salta de alegría por triunfo de Trump tras bloquear apoyo del Washington Post a Harris

El multimillonario Jeff Bezos, propietario del Washington Post, se desvivió con un mensaje de alegría y gran optimismo, felicitando a Donald Trump por su victoria en las elecciones presidenciales, pero sus palabras resaltan tras la polémica de que prohibió a este medio apoyar a ninguno de los candidatos durante la campaña.

PUBLICIDAD

El diario tenía listo un editorial en respaldo a la demócrata Kamala Harris, pero Bezos lo frenó y optó por no pronunciarse en favor de ninguno de los postulados. Ahora, sorprendentemente, lanzó un efusivo mensaje de felicitaciones para Trump, deseándole “todo el éxito” y festejando su “extraordinario regreso político”.

“ Felicitaciones a nuestro 45.º y ahora 47.º presidente por su extraordinario regreso político y su decisiva victoria. Ninguna nación tiene mayores oportunidades. Deseando a @realDonaldTrump mucho éxito en la conducción y la unión de los Estados Unidos que todos amamos ”, escribió Jeff Bezos este miércoles en X.

El mensaje de felicitaciones de Jeff Bezos a Trump generó miles de reacciones en X (Imagen: Captura de X @JeffBezos)

Según EFE, la negativa de Bezos de apoyar a algún candidato le costó a Washington Post la pérdida de 250 mil abonados, perdieron firmas de al menos, 10% de sus colaboradores, entre ellos el escritor Stephen King.

Washington Post no fue el único de los grandes medios en no respaldar a ningún candidato durante la campaña presidencial en Estados Unidos, también se negaron Los Angeles Times y USA Today.

Jeff Bezos y las reacciones por su polémica felicitación a Trump

El mensaje del también fundador de Amazon no pasó desapercibido. Durante la noche de este martes, a siete horas de su publicación en la red social de Elon Musk, ya superaba las 13 millones de reproducciones y los 11 mil comentarios.

Muchos usuarios se descargaron en contra del magnate. Hay quienes lo respaldaron por su felicitación a Trump, pero otros se descargaron en su contra.

“Ajá. Eso es genial. Ahora hablemos de su periódico propagandista que difundió mentiras durante décadas y fue cómplice de sedición y traición al engañar INTENCIONALMENTE al pueblo estadounidense”, “me alegra ver que ya no tienes miedo de la izquierda radical. ¡Elon Musk te ha mostrado el camino!”, “eres un idiota triste y cabeza hueca. No lo entiendes. No puedes apaciguar a un matón, es vengativo. Frunce su trasero del tamaño de un planeta tanto como puedas sin agrietarte los labios, él va a por ti”, son algunos de los comentarios que recibió Jeffrey Bezos.