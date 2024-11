Guardia Nacional prepara tropas por rumores de disturbios postelectorales en EEUU

Miembros de la Guardia Nacional vigilan la entrada del Capitolio durante el segundo día del juicio político contra el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque se preparan para resguardar la instalación tras las elecciones

La Guardia Nacional de Estados Unidos (EEUU) preparó miles de tropas armadas para desplegarlas en las calles de Washington DC ante los rumores de disturbios postelectorales en el Capitolio y otros puntos.

The Mirror publicó que más de dos docenas de estados han dispuestos a sus uniformados para desplegarse, de modo, que no se repitan los hechos de hace cuatro años, cuando simpatizantes de Donald Trump fueron al Capitolio, luego de que él perdiera ante Joe Biden.

El objetivo es evitar focos de violencia, y en esto también está activo el FBI, así como agencias locales y federales, cuyos funcionarios monitorean en línea los movimientos de la extrema derecha y de la extrema izquierda.

Las alarmas se encienden como medida preventiva ante cada uno de los bandos de los principales bandos políticos, como lo son los demócratas por Kamala Harris, y los republicanos por parte de Donald Trump. Sin embargo, las palabras del exmandatario son las que más han prendido la alerta, ya que ha hablado de “trampa”, y sus partidarios lo respaldan.

“Mucho de trampa masiva” en Filadelfia, dijo Trump, según reseñó ABC, que también expuso la respuesta del fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, exigiendo pruebas de que haya fraude.

“No tienen informes de nada que parezca fraude electoral ... No esperamos tenerlo, pero si está ahí, queremos saberlo. No queremos escuchar un montón de ficción loca más tarde sobre cómo suceden las cosas… Si Donald Trump tiene algún hecho para apoyar sus acusaciones salvajes, los queremos ahora. En este momento… No estamos conteniendo la respiración”, dijo Krasner.

Preparativos por posible disturbios postelectorales

“ No podemos permitirnos repetir el pasado... Nuestro objetivo es garantizar que esta elección no se convierta en una crisis de seguridad y que la transición al próximo presidente siga siendo pacífica ”, expresó un alto funcionario del Departamento de Defensa a The Mirror.

El citado medio refiere que la Guardia Nacional ha hecho reuniones de planificación de emergencia desde hace semanas con los gobernadores de distintos estados. El plan es reforzar el despliegue después del anuncio de los resultados.

“Hoy estaban finalizando medidas destinadas a asegurar puntos de referencia clave, mantener el orden y prevenir posibles enfrentamientos entre multitudes volátiles”, se lee en el referido medio.

Amenazas de bomba en medio de las elecciones de EEUU

ABC informó sobre amenazas de bomba en centros de votación de Georgia y de Arizona. Son amenazas que hicieron por Internet.

El secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger., notificó que las amenazas estaban en carta cirílicas, lo que les hace sospechar que provienen de Rusia.

“Así que sabes que vino de Rusia, así que eso nos ayudó a ahorrar algo de tiempo en eso”, dijo Raffensperger en una conferencia de prensa, precisando que durante la mañana de este martes evacuaron dos centros en el condado de Fulton por cinco amenazas de bomba. No obstante, luego esas amenazas, los ciudadanos las consideraron no creíbles.

El secretario de Estado de Arizona, Adrian Fontes, indicó que recibieron amenazas de bomba en cuatro sitios del condado de Navajo, aunque las calificó como “amenazas sin fundamento”.