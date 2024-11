Gobierno presenta “Renovación 1” como modelo de cárcel que sustituirá a “El Infiernito”

A un costo aproximado de Q4.4 millones en trabajos de remodelación, así como adquisición de equipo y supuestamente con mayores restricciones para los privados de libertad, el presidente Bernardo Arévalo recibió ayer las llaves del centro carcelario “Renovación 1″, modelo que, según las autoridades penitenciarias, sustituirá a la cárcel de máxima seguridad conocida previamente como “El Infiernito”.

El Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación I albergará a 260 privados de libertad de alta peligrosidad, todos ellos vinculados a las extorsiones. Para el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, con esto concluye el proceso de recuperación del control de una cárcel que se había convertido en “universidad del crimen”.

El funcionario aseguró que la remodelación es complementada con una serie de protocolos con los que buscan evitar que se cometan y planifiquen delitos desde el interior del centro carcelario. El rediseño limita, según Jiménez, la comunicación de los reos con el exterior.

Sin acceso a energía

Renovación 1 está conformado por cuatro sectores y uno más para aislamiento, con puertas, ventanas y muros reforzados, así como escáneres y computadoras para la identificación de personas.

En cuanto a la estructura entregada ayer, no tiene focos o enchufes eléctricos dentro de las áreas donde dormirán los reos y la luz será proyectada desde afuera, el piso es de cemento y las paredes no podrán ser modificadas para introducir ilícitos. La finalidad es evitar que tengan acceso a fibra óptica o recarga de teléfonos celulares.

El ministro de Gobernación agregó que también cumplirán con el objetivo de reinserción social de los privados de libertad que deseen emprender un proceso para alejarse de las actividades criminales. Además, se refirió a la importancia de los guardias del Sistema Penitenciario, quienes serán los responsables de evitar el ingreso de ilícitos o facilitar comodidades a los reos.

“El pueblo de Guatemala demanda seguridad, hemos tenido avances, pero el camino es largo… para que la aplicación de la justicia sea efectiva, es indispensable contar con cárceles funcionales”, indicó el presidente, Bernardo Arévalo. Supuestamente, este modelo será replicado en otras cárceles del país para la creación de una nueva administración penitenciaria.

Funcionaba un zoológico

En junio, más de 200 reos vinculados a la mara Barrio 18 fueron trasladados desde “El Infiernito” a otros recintos penitenciarios como una de las medidas emprendidas por el Ministerio de Gobernación para recuperar el control de las cárceles.

Durante el operativo, las autoridades ubicaron ilícitos, como caletas con dinero, conexiones eléctricas, incluso aires acondicionados, drogas y armas blancas y de fuego, así como un área con animales exóticos, entre ellos, mapaches y cocodrilos.

Esperan resultados

El exdiputado Armando Castillo indicó que uno de los retos para el gobierno será que la “renovación” del centro carcelario de máxima seguridad no sea solo un cambio de espacios o de nombre, sino que conlleve respuestas contundentes contra la inseguridad.

“En ese centro deben estar los mareros y miembros del crimen organizado que tienen en zozobra a los guatemaltecos trabajadores y honrados. Estos delincuentes deben estar en total aislamiento sin derechos porque los han perdido al matar a la población trabajadora que no cede a sus demandas económicas”, lamentó.

Agregó que las autoridades deben enfocarse en evitar las llamadas telefónicas desde esos centros, el acceso a armas de fuego, celulares, drogas, alcohol y recreaciones.

“Si eso no se logra, la anunciada ‘renovación’ no servirá para nada más que brindarles más comodidad a quienes no merecen que el Estado gaste recursos en ellos, mientras los hospitales siguen sin medicinas”, puntualizó.