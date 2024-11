Medios declaran los resultados de las elecciones en Estados Unidos ¿Cómo es el proceso?

Los medios de comunicación son los que declaran los resultados en las elecciones de Estados Unidos, y de allí, que el papel de la prensa sea fundamental en la democracia estadounidense. Este sector de comunicación e información, tiene todo un proceso definido por bloques con técnicas específicas para hacer la declaratoria del ganador (ra) o los ganadores (ras), por lo que más que informar y ser portavoces de las autoridades, hacen todo un despliegue con encuesta y estudios para saber los resultados de primera mano, y poder emitirlos.

Los ciudadanos votan y los Colegios Electorales definen al ganador (ra) en base al porcentaje de votos populares. Si no hay una mayoría de votos en la participación popular, ni en el Colegio, entonces interviene el Congreso, pero la prensa es la que hace la declaración oficial ¿Cómo es el proceso?

La tradición de la prensa para declarar a los ganadores comenzó en 1848 cuando no existía radio, televisión, y muchos menos, Internet, sino solo telégrafo. Como no había una autoridad federal para coordinar sobre los resultados, los medios asumieron el rol. El primero fue Associated Press (AP).

Actualmente, los medios de comunicación combinan distintas técnicas combinando resultados oficiales en vivo, encuestas de salida, encuestas de votantes, todo un mosaico de reglas electorales con tendencias históricas de Estados Unidos, explicó DW.

Desde 1990, los medios estadounidenses están agrupados en dos bloques para cubrir el sistema electoral. La mayoría se agrupa en el National Election Pool (NEP), que utiliza datos de encuestas de salida para ir actualizando los resultados en vivo. En este grupo están ABC, CBS, CNN, NBC y Reuters, que están de acuerdo con la firma de investigación de mercado Edison Research. AP se separó de este grupo y formó uno propio, llamado AP VoteCast, utilizado por Fox News, NPR, PBS, Univision USA Hoy y el Wall Street Journal.

Cada bloque de medios tiene su metodología, pero con los mismos principios. No anuncian el resultado hasta que la victoria sea irreversible.

Los resultados los reportan individualmente por estados hasta hacer la declaratoria oficial del ganador en el ámbito nacional. Se estima que para el día general de las elecciones, que este año serán el 5 de noviembre, ya un promedio de la mitad de los votos estén definidos por los sufragios anticipados.

¿Cómo es el proceso de conteo de votos de los medios en las elecciones de Estados Unidos?

Elecciones de medio término en Estados Unidos 2022 Elecciones de medio término en Estados Unidos 2022 (Kevin Dietsch/Getty Images)

Los resultados del conteo de votos son individualmente en cada estado, y en la mayoría anuncian los resultados el mismo día de la elección general, pero hay estados donde no los informarán, sino días después.

Para conocer los resultados generales, los medios despliegan a sus representantes en las oficinas electorales de las distintas ciudades y estados.

DW explicó que por parte de Edison Research, tendrán a 3.000 trabajadores en los distintos puntos, desde donde llamarán a la central principal para ir notificando las cifras.

¿Cómo obtienen los medios los resultados de las elecciones en Estados Unidos?

Los representantes de los medios, realizan encuestas de salida, preguntando a los votantes por quién sufragaron, también hacen “encuestas multimodo” por correo.

“Todo lo que informamos no es oficial, pero proviene de una fuente oficial”, expuso a DW Joe Lenski, cofundador y vicepresidente ejecutivo de Edison Research, quien acentuó que “nuestros modelos de computadora están programados para asesorar una llamada solo cuando están 99.5% seguros de que podemos proyectar un ganador”.

AP y su rol histórico de declarar a los ganadores

AP ha declarado a los ganadores de las elecciones de Estados Unidos desde hace más de 170 años. Según explicó esta misma agencia de noticias, su método consiste en compilar el recuento de votos en las oficinas electorales estatales y locales de toda la nación. Van monitoreando los sufragios por condados y van analizando quién es el candidato (a) que va liderando por zonas.

A la par, va evaluando cuántas boletas no se han contado en cuáles zonas, algo que cada vez es más difícil saber debido a que ha aumentado la cantidad de papeletas enviadas por correo, las cuales pueden seguir después de los comicios.

¿Qué métodos usa AP? Para tener una proyección de los resultados toman en cuenta las tendencias electorales de cada zona, su historial de votación, también el tipo de voto, ya que se sabe que los demócratas tienden a votar por correo y los republicanos presencialmente.

“Por ejemplo, si un estado cuenta primero los votos emitidos en persona el día de las elecciones, seguidos de los votos por correo, eso sugiere que una ventaja republicana temprana en el recuento de votos puede reducirse a medida que se tabulen más votos por correo. Pero si ocurre lo contrario y se cuentan primero los votos por correo, una ventaja republicana temprana podría ser la primera señal de una victoria cómoda”, dice la referida agencia de noticias.

Otra técnica que aplican es AP VoteCast, que consiste en una encuesta detallada en los 50 estados del país para saber quién votó y su decisión al sufragar.

¿Cuándo anuncia AP un ganador?

AP no declarará a la persona electa hasta que no cierren las urnas en el estado sobre el cual hará el anuncio. “Solo declarará un ganador si los datos de AP VoteCast confirman el resultado esperado en esa contienda con base en el historial de votaciones pasadas y otros datos preelectorales”, precisa la agencia.

Con este método, pueden declarar a los ganadores de las contiendas mucho antes de que se haya contado el 100% de los votos. No declarará un ganador en base a predicciones o estimaciones, sino cuando haya certeza de quién es la persona que ganó.

Si los resultados no concuerdan con el historial de votaciones, datos demográficos o de APVoteCast, revisarán cuidadosamente antes de anunciar un ganador (ra). Si la pugna es demasiado reñida, esperarán el conteo de votos adicionales. Si el margen entre los dos candidatos principales es inferior a 0,5 puntos porcentuales, no harán la declaratoria de la persona electa.