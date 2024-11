El aterrador mensaje que dejó una niña en un cementerio de Bolivia

“Los trabajadores, al estar haciendo la limpieza, se encontraron con algo llamativo. Un cuaderno pequeño donde había escritos de niñas donde clamaba a su madre por protección”, relató el administrador del Cementerio General, Miguel Pantoja en Bolivia.

El pequeño cuaderno develó los abusos sexuales, físicos y psicológicos de tres hermanas de 9, 11 y 17 años de edad. Trabajadores del Cementerio General de Cochabamba hallaron los escritos mientras realizaban la limpieza del camposanto.

La menor de 11 años de edad dejaba los escritos en la tumba de su madre. La mujer falleció el 2 de octubre de 2023 y el hallazgo se dió a casi un año de su muerte.

“Ma yo te amo y cuídanos del tío. Has que no nos grite y que no me toque ni a mí ni a mis hermanas”, dice parte de los escritos dejados en el diminuto cuaderno.

Según medios locales, la directora de Género Generacional de la Alcaldía, Tatiana Herrera, afirmó que con las pruebas halladas se trata de un abuso sexual que la menor de edad y sus hermanas atraviesan.

Cuaderno. Encontrado en un cementerio de Bolivia.

“Una de las pequeñitas le pide a su mamá, que está en el cielo, que las cuide y las proteja a ella y a sus hermanitas porque tendrían un tío que las está tratando mal, pegando y tocando”, dijo la funcionaria.

“Tras el hecho, se buscó y contactó a la hermana de 17 años de edad y se logró dar con la ubicación de las menores de edad. Fueron llevadas a oficinas de la Defensoría de la Niñez para que sean evaluadas por profesionales”, afirmaron.

INVESTIGACIÓN

La Defensoría abrió una investigación para dar con el autor del hecho. Herrera dijo que se indagará quién es el tío, y por qué se quedó con la guarda de las víctimas.

La funcionaria afirmó que el agresor está totalmente identificado y lo que procede es terminar el abordaje psicológico de las tres hermanas.

Luego se pondrá a conocimiento del juez de niñez para continuar con las acciones.