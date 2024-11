Jueza exigió a mujer que denunció a Sean ‘Diddy’ Combs que revele su identidad

Una de las mujeres que denunció a Sean ‘Diddy’ Combs por abuso sexual lo hizo de manera anonima, presentándose únicamente con un seudónimo. Sin embargo, la jueza federal Mary Kay Vyskocil dictaminó que la denunciante debe revelar su identidad, o de lo contrario, su denuncia será desestimada.

La acusación es una de las más de 120 que hay en contra del rapero y productor musical. La denunciante del caso en cuestión aseguró que él la agredió sexualmente cuando ella tenía 19 años y era estudiante universitaria en Brooklyn.

The Mirror publicó que el fallo de la jueza sobre la exigencia a que la denunciante revele su identidad, fue este miércoles. De no ser así, su acusación es “totalmente sin mérito”, ya que las acusaciones de agresión sexual, por sí mismas, no son suficientes para dar derecho a un demandante a proceder bajo un seudónimo”, escribió la juez en la presentación.

La denunciante ha alegado que quiere mantener oculta su identidad por motivos de seguridad, algo que la jueza refutó aseverando que Sean ‘Diddy’ Combs está preso y que no puede hacer daño, y que además, el abuso fue hace aproximadamente 20 años. No se ha identificado “ninguna amenaza” de daño a la denunciante.

La jueza reconoció estar consciente de que al revelar su identidad, la denunciante se expondrá ante la opinión pública, pero subrayó que el acusado también tiene derecho a saber quién es su denunciante.

“El Tribunal aprecia que Combs sea una figura pública y, por lo tanto, es probable que la demandante se enfrente al escrutinio público si procede en su propio nombre. El Tribunal no ignora el costo potencial de dicho escrutinio en ningún litigante. Sin embargo, el interés del demandante en evitar el escrutinio público, o incluso la vergüenza, no supera los intereses tanto de Combs como del público en la presunción de apertura consuetudinaria y constitucionalmente incorporada en los procedimientos judiciales”, dice el dictamen, según reseñó el citado medio.

Sean ‘Diddy’ Combs a la espera de juicio

Mientras tanto, Sean ‘Diddy’ Combs espera tras las rejas su juicio, programado para el 5 de mayo de 2025. No solo lo acusan de agresiones sexuales a mujeres, sino también a hombres y menores de edad.

Los más jóvenes entre las presuntas víctimas son uno de 13 y otro de 10 años. Según las versiones, las famosas ‘fiestas blancas’ del rapero fueron epicentro de muchas de sus agresiones. Supuestamente, en estas reuniones obligaban a muchos a drogarse y los abusaban cuando estaban bajo los efectos de estas sustancias estupefacientes.