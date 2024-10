Puerto Rico no vota en elecciones de Estados Unidos aunque puede tener un papel decisivo

“No sé si ustedes saben esto, pero hay literalmente una isla flotante de basura en medio del océano en este momento. Creo que se llama Puerto Rico”, estas palabras del humorista Tony Hinchcliffe en un mitin de campaña del candidato presidencial Donald Trump el pasado fin de semana, aún hacen mecha entre los puertorriqueños, por lo que muchos de ellos, dicen sentirse ofendidos y humillados, algo que tiene tambaleando a los republicanos, ya que aunque en esta isla no votan en elecciones de Estados Unidos, su rol podría decisivo en los resultados.

“Él no puede estar hablando de Puerto Rico así… Más basura será él”, dijo a The Associated Press (AP), Milagros Serrano, de 81 años, quien tiene un hijo residenciado en Pensilvania.

Con su español bien marcado con acento puertorriqueño, Ivonne Torres Miranda expresó a la BBC que “la campaña (de Donald Trump) se lastimó a sí misma, mucho. Me parece una locura… Incluso si él (Hinchcliffe) estaba bromeando, no se bromea así… Somos puertorriqueños. Tenemos dignidad y tenemos orgullo… Tienes que pensar antes de decir las cosas”.

José Acevedo, un trabajador de la salud de 48 años de San Juan, Puerto Rico, expuso a AP que las palabras del humorista fueron “¡Una humillación! ¡Un discrimen!”. Contó que sus familiares en Nueva York, incluyendo un tío republicano, ahora están dudando en votar por Trump. “Me dijo que iba a analizar su decisión… No lo podían creer”.

Al escuchar sobre Tony Hinchcliffe tildando a Puerto Rico como “isla de basura”, muchos pensaron que era mentira. Estas afirmaciones son tan extremadamente humillantes, que no creían que se hubieran dicho en un acto de campaña. Sin embargo, sí ocurrió. Piensa, si esto es lo que dicen de su tierra, qué se puede esperar de ellos más adelante.

¿Por qué Puerto Rico es tan decisivo en las elecciones de Estados Unidos?

Varias personas rellenan las papeletas de voto por correo para las elecciones generales de 2024 en Estados Unidos en una oficina satélite de servicios a los votantes en el Centro de Servicios Gubernamentales del condado de Chester, el viernes 25 de octub AP (Matt Slocum/AP)

Como se dijo en un principio, en Puerto Rico no se vota en las elecciones de Estados Unidos. No obstante, la isla puede marcar una gran diferencia en los estados claves para definir los resultados, pero ¿Por qué?.

El motivo por el cual los puertorriqueños son determinantes en los resultados electorales es porque muchos están residenciados en Estados Unidos con derecho al voto. Hay más puertorriqueños en la parte continental de este país, que en la propia isla. Quienes no viven en la isla tienen a familiares directos en la zona continental de esta nación, éstos últimos pueden verse afectados con ofensas contra su gentilicio, y si no, seguramente estarán influenciados por sus seres queridos en la isla.

El Destape indicó que l os puertorriqueños representan el 15% del electorado estadounidense y podrían ser decisivos en zonas fundamentales como Pensilvania, que colinda con Nueva York y Washington, y en donde hay 600 mil latinos habilitados para sufragar, de ellos, 470 mil son puertorriqueños, y 90 mil están en Filadelfia. Es tan importante esta cifra, que en 2020, los demócratas ganaron, solo por 1,17% (82 mil) de los votos.

El insulto a los puertorriqueños puede generalizarse a los latinos, y de los 65 millones de latinos que viven en Estados Unidos, casi 36 millones tienen derecho a votar, dice Rfi.

El voto de este sector puede ser tan definitivo, que el pasado domingo, la candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, estuvo en Freddy & Tony’s, un restaurante puertorriqueño y centro comunitario en Fairhill. Según la BBC, la vicepresidenta prometió más desarrollo económico y ayuda en caso de un desastre como el huracán María en 2017, cuando según dicen, Trump abandonó a Puerto Rico siendo presidente.

En la época del huracán María, Trump negó informar sobre la cifra de fallecidos. El Destape destacó las palabras del cantante Bad Bunny en repudio al comportamiento del republicano en ese entonces. “Nunca olvidaré lo que hizo y lo que no hizo Donald Trump cuando Puerto Rico necesitaba un líder solidario y competente. Abandonó la isla, intentó bloquear la ayuda después de devastadores huracanes consecutivos y no ofreció más que toallas de papel e insultos”, expuso el cantante.

“Se supo que incluso (Trump) llegó a preguntar a sus asesores si podían vender o intercambiar la isla por Islandia. Uno de los actos tristemente célebres de aquel momento fue cuando Trump viajó hasta la capital, San Juan, y arrojó rollos de papel higiénico a los presentes”, reseñó el referido medio.

Todos estos sentimientos se reavivan con los comentarios del humorista Tony Hinchcliffe. Donald Trump se deslindó de sus palabras y aseguró que “no lo conozco”. Su portavoz Daniella Álvarez expuso que “la broma no refleja las opiniones del presidente Trump ni de la campaña”.

Sin embargo, lo dicho, dicho está, y los puertorriqueños están resentidos ¿Pasarán factura? Los resultados de las elecciones del 5 de noviembre lo dirán.