Hijo de Donald Trump dio pistas sobre el futuro de la visa estadounidense del príncipe Harry

El estatus migratorio del príncipe Harry ha estado en el tapete durante las últimas semanas, luego de que Heritage Foundation, un grupo de expertos conservadores, pidió una publicación de los registros de solicitud de su visa estadounidense. Ahora, Eric Trump, hijo del candidato presidencial Donald Trump, dio pistas de lo que podría ser de la visa del hijo del rey Carlos III en caso de que su padre gane las elecciones.

El tema lo presentó el portal británico The Mirror que reseñó que Heritage Foundation cuestionó si en la solicitud, el príncipe Harry mintió sobre su pasado de drogas, y como un juez dictaminó que esa es información que debe permanecer en privado, la asociación exige que se publique.

El citado medio publicó que Eric Trump, hijo de Donald Trump asomó lo que podría pasar con la visa del príncipe Harry. En una entrevista reciente, Eric expresó que “a nadie le importa” lo que haya hecho el Duque de Sussex y su esposa Meghan Markle porque son “bastante impopulares”.

“ En verdad, no me importa un comino el príncipe Harry y tampoco creo que este país lo haga. Mi padre amaba a la reina y creo que la monarquía es una cosa increíblemente hermosa, pero no me importa un comino si consumía drogas. No significa nada. Puedo decirles que nuestro padre y toda nuestra familia tienen un tremendo respeto por la monarquía ”, refirió el hijo de Donald Trump.

El príncipe Harry, sus relatos sobre drogas y exigencias

El príncipe Harry contó en sus memorias ‘Spare’ sobre su experiencia con drogas como la cocaína, y dijo que la misma “no hizo nada por mí”; también confesó sobre su consumo de marihuana, sobre la que dijo: “Es diferente, eso realmente me ayudó”; además admitió haber probado hongos mágicos.

El consumo de drogas puede ser un obstáculo para la aprobación de visas en Estados Unidos.

Heritage Foundation presentó su solicitud de Libertad de Información para los registros del Duque, la cual fue rechazada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que alegó la privacidad del príncipe Harry. Además, hay quienes ven la acción de la fundación de “mala fe”.