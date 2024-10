Investigan cárcel donde está Sean ‘Diddy’ Combs y surgen nuevos detalles de cómo es su celda

Agencias federales iniciaron una investigación en el Centro Metropolitano de Detención (MDC) en Brooklyn, Nueva York, donde está recluido el rapero Sean ‘Diddy’ Combs. Las averiguaciones son con motivo de las denuncias de malas condiciones en este recinto penitenciario, al que han descrito como un “infierno” en la tierra.

PUBLICIDAD

The Associated Press indicó que la investigación la encabezan la Oficina de Prisiones, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia y otras agencias. Se trata de una operación policial que inició este lunes “diseñada para lograr nuestro objetivo compartido de mantener un ambiente seguro tanto para nuestros empleados como para las personas encarceladas alojadas en MDC Brooklyn”, dijo la citada agencia de noticias.

Así es la celda donde está Sean ‘Diddy’ Combs

The Mirror publicó la versión de Sam Mangel, consultor de la prisión federal, sobre cómo es la celda donde está Sean ‘Diddy’ Combs. Indicó que el productor musical está en la Unidad de Vivienda Especial (SHU), esta es “la parte más restrictiva de toda la instalación”. En esta área solo permiten a los internos salir tres veces a la semana durante una hora al día.

“ La celda es de unos seis pies por nueve pies. Contiene dos literas de metal, le darán un colchón de una pieza, por lo que el colchón y la almohada son todos uno, te dan una manta, un uniforme, y mientras estás en la SHU te dan una cantidad finita o limitada de comisario… Hay un inodoro/lavabo de acero y tal vez un pequeño escritorio ”, describió.

Refirió que en la cárcel donde está Sean ‘Diddy’ Combs, el inodoro se enjuaga solo y únicamente tres veces al día. El enjuague del inodoro no depende de si el interno tira de la manilla, esto es algo que controla la prisión.

“Ocasionalmente (los prisioneros) inundan sus inodoros, por lo que limitan la cantidad de veces que puedes tirar el inodoro… Puedes golpearlo tan a menudo como quieras, solo se enjuaga tres veces”, expuso Mangel, quien destacó que Sean ‘Diddy’ Combs no tiene compañero de celda debido a su estatus.

Timothy Smith, exparticipante del popular del programa de televisión Married at First Sight, quien estuvo preso en esta misma prisión por distribución y venta de estupefacientes, contó a Daily Mail que “la gente cree que allí hay televisores y radios, pero donde él se encuentra no hay nada. Te dan una Biblia y un libro a la semana, sin más (...) Sólo tienes 300 minutos al mes de teléfono. Entonces, si gastas llamadas durante media hora al día durante diez jornadas seguidas, luego pasarás veinte fechas sin poder hablar con nadie”.

La gente cree que allí hay televisores y radios, pero donde él se encuentra no hay nada. Te dan una Biblia y un libro a la semana, sin más (...) Sólo tienes 300 minutos al mes de teléfono. Entonces, si gastas llamadas durante media hora al día durante diez jornadas seguidas, luego pasarás veinte fechas sin poder hablar con nadie”, agregó Smith, quien advirtió también que reclusos como P. Diddy no tienen contacto con otros privados de la libertad.