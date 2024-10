El clamor de una madre para que regrese su hija: “Pido ayuda para encontrar a Maryori”

Continúan desapareciendo gran cantidad niños en Guatemala. Esta vez se trata de una adolescente a quien su madre busca desesperada: “He tratado de pensar que va a regresar con vida, pero es difícil”.

El día martes 22 de otubre desapareció Maryori Marely Ortega Véliz en la zona 1 de Santiago Sacatepéquez.

“Mi hija salió de casa rumbo a San lucas Sacatepéquez. El día martes se puso la denuncia, una alerta alba Kenneth. Créanme hemos hecho todo lo posible por nuestra cuenta para localizarla, hemos preguntado hemos tratado de conseguir videos para ver si se subió a un bus o a algún carro”, manifestó entre lágrimas la mamá.

“He tratado de ser fuerte, he tratado de pensar que va a regresar con bien, pero es muy difícil, le pido a Dios que me de fuerza para poder seguir, pero es muy difícil. Yo no sé si está por su voluntad o le pasó algo, les suplico que me puedan ayudar, en mi perfil esta una foto de cuerpo completo”, indicó.

Por si su hija se fue por voluntad propia, también decidió enviare un mensaje.

“Les suplico que me ayuden. A mi hija si me está viendo y te suplico que regreses, estamos angustiados por vos, no sé si tenés frío, si ya comiste, por favor regresa. Si estas en contra de tu voluntad, a las personas que sepan de su paradero, por favor podernos ayudar, apoyo de las autoridades no hemos tenido, solo los policías de San Lucas que nos han estado ayudando con lo de las cámaras, pero si es complicado, les pido que puedan difundir este video. Estamos tristes, angustiados y queremos saber dónde está”, agregó.