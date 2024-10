Viralizan más videos del atentado contra Evo Morales, expresidente de Bolivia

El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) denunció este domingo que el vehículo que lo trasladaba hacia la emisora en la que habitualmente conduce su programa de fin de semana ha recibido 14 disparos, por parte desconocidos que han herido al chofer del político.

Según medios internacionales, el exmandatario declaró a la radio Kawsachun Coca que la persecución de su vehículo por otros dos en los que viajaban los agresores se produjo a las 6:25 de la mañana hora local en el trayecto entre la localidad de Villa Tunari en el Trópico de Cochabamba en el centro de Bolivia.

Morales relató que observó que dos o tres camionetas seguían su vehículo por lo que su chofer “desvió” su trayecto, pero la persecución no cesó. “Ahí me di cuenta que era un operativo”, ha mencionado. “A mí me ha sorprendido, felizmente salvamos la vida”, ha señalado el ex gobernante que dijo haber contado al menos 14 disparos.

Tras lo acontecido, Morales apuntó al Gobierno de Luis Arce actual presidente de lo sucedido y dijo que “hoy se ha cumplido” el plan de intentar matarlo, después de que los intentos de destrozarlo políticamente y procesarlo judicialmente fracasaran.