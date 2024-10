Exasesora de Trump dijo que él reconocía a Nicolás Maduro como un “hombre fuerte”

Luego de que John Kelly, ex secretario de Seguridad Nacional y jefe de Gabinete en el gobierno de Donald Trump, contó que el expresidente hablaba positivamente de Adolfo Hitler, ahora otra funcionaria aseguró que el exmandatario también llegó a elogiar a Nicolás Maduro.

PUBLICIDAD

La figura de Maduro como presidente de Venezuela es cuestionada en el mundo, ya que a pesar de que las elecciones fueron el pasado 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país todavía no ha presentado las actas de votación. A esto se suman más de dos mil detenciones después de estos comicios, lo que la oposición ha calificado como represión y persecución política, además desde hace años, hay acusaciones de crímenes de lesa humanidad ante la ONU, la OEA y demás organismos internacionales. Para unos es un presidente, para otros “es un dictador”.

Sin embargo, Olivia Troye, quien fue asesora principal en seguridad nacional y contraterrorismo durante la administración presidencial de Donald Trump, aseveró que el republicano destacaba en Maduro, su fortaleza.

Según EFE, la ex funcionaria (que ahora apoya a la candidata presidencial por los Demócratas, Kamala Harris), dijo que Trump se refería a Maduro como un “hombre fuerte”.

“ Le he oído hablar de Maduro, él ha apoyado a Maduro, y yo me quedé confundida en esas juntas, porque me preguntaba: aquí estamos diciendo ‘libertad para Venezuela ’, expuso Troye.

A pesar de las aseveraciones de la exasesora de Trump, el expresidente estadounidense siempre manifestó públicamente una actitud frontal en contra de Maduro, al punto de que llegó a recibir en la Casa Blanca al opositor Juan Guaidó, a quien la Asamblea Nacional (AN) reconoció como presidente interino de Venezuela en el 2019.

Los discursos públicos de Trump siempre eran anti Maduro, de allí que Troye haya expresado que se sintió “confundida” cuando escuchó al republicano decir que el sucesor de Hugo Chávez era “fuerte”.

PUBLICIDAD

Donald Trump: “Mentiras y falsedades”

Aunque ni Donald Trump, ni su equipo se han pronunciado sobre las palabras de Troye, sí lo hicieron para negar lo expuesto por Kelly, quien afirmó que el mandatario elogiaba a Adolfo Hitler.

NBC News publicó que Steven Cheung, portavoz de campaña de Trump, negó lo dicho por Kelly, aseverando que Harris está vendiendo “mentiras y falsedades directas” porque su campaña está “en ruinas”.

El citado medio evocó que The Atlantic también citó a dos fuentes que expresaron que Trump manifestó que “necesito el tipo de generales que tenía Hitler”, algo que negó Alex Pfeiffer, otro portavoz de campaña del candidato: “Nunca dijo eso”.