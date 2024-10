“Perezosa como el infierno”, “loca” y “lo peor”, Donald Trump sigue insultando a Kamala Harris

El candidato presidencial republicano en Estados Unidos, Donald Trump, continúa en su descarga con insultos en contra de su rival demócrata Kamala Harris. Durante un evento de campaña de divulgación latina en Miami, este martes el expresidente se afincó con calificativos negativos en contra de la actual vicepresidenta.

El republicano profirió sus insultos en un evento de campaña de divulgación latina en Miami, donde, entre otras cosas, dijo que Harris es “la peor”, “lenta” y “con un bajo IQ”

“Esta mujer es la peor. Quiero decir, es simplemente increíble”, dijo Trump en el evento de mesa redonda, donde estuvo acompañado por líderes latinos, reseñó NBC News.

Refutó que Harris haya elegido a Tim Walz como su compañero de fórmula. “ Creo que ella cometió un error horrible. El 5 de noviembre, ya sabes, vamos a ver qué pasa, pero hay algo mal con él. Honestamente, hay algo mal, y hay algo mal con ella también. Ella es lenta, baja IQ, algo, no sé qué demonios es, pero mintieron ”, expresó Donald Trump.

Comparó a Kamala Harris con Joe Biden y expresó que “no necesitamos otra persona de bajo coeficiente intelectual, tuvimos uno durante cuatro años. No necesitamos otro”.

Donald Trump sobre Kamala Harris: “Perezosa como el infierno”

No conforme con todos los insultos que lanzó, Trump siguió arremetiendo en contra de Kamala Harris, calificándola de “loca”, mentirosa, “perezosa como el infierno” y más.

“ Mienten sobre todo. Y la iba a golpear muy fuerte en el camino hoy, pero ahora no tengo que hacerlo, porque se va. Ella se ha ido (dijo porque Harris no se presentó este martes en la campaña). No, no puedo superarlo ¿A quién demonios se va? ”, manifestó Trump.

Siguió diciendo que “te quedan 14 días, y ella también se tomará un par de días libres más ¿Sabes por qué? Es perezosa como el infierno, y tiene esa reputación, y es una loca radical de izquierda, está más a la izquierda que Bernie Sanders o Pocahontas”.