Indignante: “Sin compasión, a sangre fría, mujer atacó a Terry, un perrito de raza Bully frente a los vecinos”

La denuncia que incluye un video con imágenes fuertes dice que “el perrito no la atacó, ni intentó defenderse porque era educado, amaestrado y fue la mujer identificada como DEISY ARGUETA, quien lo apuñaló en repetidas ocasiones y gritaba que los animales no valían nada”. También compartieron la fotografía de la agresora.

Un caso de crueldad humana se ha registrado en Villa Nueva, en donde una mujer, sin motivos, tomó un cuchillo y apuñaló en más de siete ocasiones a un perrito de raza American Bully, que estaba frente a su residencia.

Fue la página patitas.en.accion.gt quien posteó en su cuenta la denuncia.

“Recibimos una denuncia social, que el día de ayer, 16 de octubre de 2024 a las 7:30 de la mañana, en la colonia Fuentes del Valle II zona 5 de Villa Nueva, el perrito de un vecino, quien se llamaba Terry, se encontraba frente a su casa. La vecina, quien vive en frente, llamada DEISY ARGUETA sacó a su perro incitando a atacar a Terry, al momento que Terry intentó defenderse sacó un cuchillo y lo empezó a apuñalar, acuchillaba a Terry sin piedad frente a los ojos de varios vecinos y niños que transitaban por el lugar. La señora Deisy además cometer un hecho con tanto ensañamiento hacia un animal indefenso, porque a pesar que la señora lo apuñalaba de forma reiterada y sin piedad, pues fueron más de siete puñaladas con un cuchillo de cocina de tamaño grande, Terry no la mordió, pues él no era un perro agresivo, no mordía a las personas, es por ello que él no se defendió”, dice la denuncia.

Según vecinos y testigos que presenciaron el hecho, la señora gritaba que no le importaba que la grabaran, pues los animales no valían nada.

En la misma página dice que “la mujer Deysi amenaza con cuchillo en mano lleno de sangre gritando que quien debía estar muerta era la dueña y no el perro. Posteriormente, se burlaba y tranquilamente frente a su casa, sus propios familiares le ayudaban a limpiarse la sangre con una manguera”.

“En un acto incomprensible la señora Deisy Argueta, de quien hacemos esta denuncia pública, decide arrebatarle la vida a un perrito indefenso, quien no se defendió porque no era un perrito agresivo. los vecinos quienes fueron testigos, manifiestan que Terry era un perrito noble y tranquilo, el paseaba frente a su casa y nunca tuvo inconvenientes con personas, quienes vecinos dan fe de ello. ¡Agradecemos a los diputados quienes justamente el día de ayer, presentaron una reforma para que este tipo de actos sean incluidos dentro del Código Penal como un delito! Necesitamos que las autoridades no dejen este acto impune, necesitamos que la Unidad de Bienestar Animal realice las investigaciones correspondientes y sancione conforme lo regulado en la Ley de Protección y Bienestar Animal”, termina la denuncia.

“Si mató a un indefenso perrito a plena luz del día, quien asegura no lo hará con un niño o una persona”, han dicho personas en redes sociales.