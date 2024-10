Viento en Contra promete un show “alucinante” en el Cerveza Fest de Mixco

El gran concierto de cierre será con la banda Santa María, que es de música regional mexicana.

El alcalde Neto Bran fue quien dio los detales de la actividad, en donde aseguró que el objetivo de este evento es generar turismo en el municipio chocolatero.

“Hoy iniciamos un nuevo proyecto, una nueva forma de atraer turismo. Lo que nos interesa es generar visitas, es que vengan más personas al municipio a conocer nuestras tradiciones. Mixco hoy puede contar con diferentes atracciones, como el edificio municipal y nuestras calles pintorescas, nuestras calles empedradas”, dijo.

El edil explicó que este evento lo lanza con la fe en Dios y que Mixco es un municipio que no puede comparar la calidad de los chicharrones, pero lo que más le ha emocionado es que ha atraído la atracción de un país.

“En la Feria del Chicharrón no solamente vende el chicharronero, vende el de la tienda, el de el mercado y entonces existe una inyección de economía. Hoy es una de las ferias más importante de un solo día en el país y entonces queremos más. Luego pensamos que una no nos alcanzaba y entonces hicimos otra y así como ahora hay dos ediciones y ahora hacemos la feria del taco, poque en Mixco tenemos taquerías en las esquinas e invitamos a todos los taqueros de Mixco y fue un éxito, pero también quisimos darle un poco más a la tradición del primero de noviembre y entonces ahora recordamos a nuestros difuntos con el festival de Barriletes y hemos ido generando varias actividades. Busco que las personas no quieran ir a otro lado del mundo, sino que quieran ir a Mixco”, contó.

Ahora con el Cerveza Fest estará dedicado al pueblo una feria familiar. Los precios serán Q10 quetzales para la cerveza Gallo de once onzas y esperamos tener más de 30 mil visitantes y más de 1.5 millones de efectivo circulante.

Entre los grupos, estará Viento en Contra. Y los turistas pueden tener la seguridad que van a entrar al municipio de forma ordenada y cómoda.