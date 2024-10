Revelan por qué el príncipe Harry y Meghan Markle no se han visto juntos

Durante las últimas semanas al príncipe Harry lo han visto en eventos públicos sin Meghan Markle, lo que ha desatado rumores de separación de la pareja, que se casó el 19 de mayo de 2018.

PUBLICIDAD

El príncipe ha ido por diversos compromisos a África, Reino Unido y Nueva York. No es muy extraño que haya ido solo a su tierra natal, ya que él mismo ha expuesto en diversas ocasiones que no pondrá en riesgo a Meghan, ya que no le aprobaron seguridad oficial. Sin embargo, a muchos les resultó extraño que fuera sin ella a otras actividades.

La Duquesa también asistió sola a una gala benéfica en Los Ángeles. Ante los fuertes rumores de problemas matrimoniales, un amigo cercano a la pareja aclaró el supuesto motivo por el cual, últimamente no se ven juntos en público. Según el portal británico The Mirror, el informante dijo que la pareja ha priorizado la crianza de sus dos hijos Archie, de cinco años, y Lilibeth, de tres. Por eso, acordaron que mientras el príncipe Harry cumple con sus compromisos oficiales, Meghan se quede en casa con los pequeños.

Esta versión parece concordar con el hecho de que a pesar de no estar con Meghan en sus viajes, el príncipe Harry hablaba cariñosamente de ella y de sus hijos en público.

Lo expresado por el amigo de la pareja fue ratificado por una fuente real, que aseguró que los duques están dando prioridad a sus hijos. Harry estaría por fuera durante varias semanas, y eso era mucho tiempo para que ninguno de los dos estuviera con los infantes.

La comentarista real Jennie Bond dijo ¡OK! Revista: “Las parejas casadas no tienen que hacer todo juntas…Los niños son pequeños y es mucho mejor para ellos tener un padre en casa, por lo que todo tiene mucho sentido. Es sólo Harry haciendo lo que Harry hace mejor”, expuso a ¡OK! Revista, Jenni Bond, comentarista real.

El príncipe Harry y Meghan Markle

El príncipe Harry y Meghan Markle se conocieron en 2016. Él la vio en el Instagram de un amigo y le preguntó por ella. El amigo organizó una cita entre ambos, y fue así, como comenzaron a salir juntos hasta que anunciaron su relación y se casaron en el 2018.

“Me enamoré de Meghan increíblemente rápido; fue una confirmación para mí de que todas las estrellas estaban alineadas”, contó Harry en una entrevista.