SAT podría suspender a más de 215 mil contribuyentes por “omiso sustantivo”

Un total de 215 mil 131 afiliaciones al Régimen del Impuesto al Valor Agregado (IVA) podrían ser suspendidas anunció la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), debido a que han incurrido en omisos sustantivos.

El titular de la SAT, Marco Livio Díaz, explicó que la sanción se aplicaría por incumplimiento al artículo 120 del Código Tributario. Agregó que el omiso sustantivo es el estatus de un contribuyente que no ha presentado su declaración del IVA o la presentó de manera incorrecta, sin que esta se deba a una diferencia de criterio en una auditoría, sino a la falta de cumplimiento de su obligación tributaria.

La SAT estima que podrían ser suspendidos 215 mil 131 afiliaciones al Régimen del IVA, debido a que los contribuyentes han incurrido en omiso sustantivo; la cifra representaría más de Q3 millones 258.4 mil de facturación o ventas abarcando contribuyentes medianos y grandes, así como de las 4 regiones del país.

Por no tener ingresos y no presentar declaración serían sancionados 184 mil 226 contribuyentes; por tener ingresos y no presentar declaración los afectados sumarían 694 NIT y Q320.6 millones de facturación y por reportar ingresos y presentar declaración a cero, los sancionados serían 30 mil 211 NIT, equivalente a Q2 millones 937.8 mil de facturación.

En conferencia de prensa, Díaz hizo un llamado a estos contribuyentes para atender la notificación que se hará a través de la Agencia Virtual, sin embargo, de no obtener respuesta en 10 días hábiles, la SAT procederá a la suspensión. La sanción conlleva no poder emitir facturas y otros documentos tributarios.

De momento, la Superintendencia no ha presentado denuncias por estos incumplimientos y recordó que el primer paso es instar a la regularización voluntaria.