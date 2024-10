Ministro de Comunicaciones se retira del ENADE supuestamente “por la llegada de fiscal general”

“Tenemos que ser adultos en nuestras conductas”, dijo el funcionario y se marchó. Sin embargo, en redes aseguran que su retiro habría sido porque empresarios le cuestionaron los avances en la autopista Palín-Escuintla.

El ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, asistió a la tarde en el Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (Enade) 2024, a cargo de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), evento que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones del Hotel Westin Camino Real, en la zona 10 capitalina.

A la actividad también asistió la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, junto a su equipo de trabajo.

Sin embargo, muchos se sorprendieron, pues Alvarado decidió retirarse de la actividad, por lo que, al ser cuestionado por periodistas, dijo que era por “la presencia de la fiscal general”.

“No es posible que recibamos a personas que están señalados por varios países señalados de corrupción y luego digamos que estamos abiertos para negocios internaciones. Tenemos que ser serios, tenemos que ser adultos en nuestras conductas. Si no estamos dispuestos a asumir los costos de un sistema de justicia justa, entonces escasamente podemos pedir justicia a otros. Me voy porque no me siento a gusto”, aseguró el ministro.

Otra versión

Luego de la conducta del titular de la cartera de Comunicaciones, surgieron en redes sociales varios comentarios que aseguran, decidió retirarse, pues empresarios que se encontraban presentes en la actividad le cuestionaron los avances en el tramo carretero de la autopista Palín-Escuintla, esto pese a la millonaria ampliación presupuestaria que le fue otorgada por el Congreso.

Alvarado, ha afirmado que no puede asegurar una fecha exacta, pero “tiene la expectativa que cuatro carriles queden habilitados en unos dos meses aproximadamente, eso si el clima permite a los trabajadores avanzar”.

Además, aseguro que las reparaciones en tres partes del tramo carretero tendrán un costo aproximado de 99 millones de quetzales.