“Todo bien”, influencer Paula Pavic demostró fuerza de su casa tras no evacuar por huracán Milton

A pesar de que todos le decían que evacuara por el huracán Milton, la famosa influencer Paula Pavic, expareja del tenista Marcelo ‘Chino’ Ríos, se negó a hacerlo y se mantuvo en su casa, situada en Sarasota al sur de Tampa. La mujer se hizo tendencia por la gran expectativa que generó, ya que todos estaban pendientes de si sobrevivía o no. Al amanecer de este jueves, difundió varios videos, notificando que está a salvo con su familia, y no solo eso, sino que estuvieron tranquilos.

PUBLICIDAD

“ Todo bien. Había olas impresionantes, el viento impresionante. Los vidrios se movían mucho, pero estamos super tranquilos. Seguimos sin luz… Veía las olas. No pude grabar porque estaba muy oscuro y no podía abrir la puerta para salir por la fuerza del viento. Estuvimos mirando en primera fila, no pasó nada.. Para los que me deseaban que ojalá me pasara algo por porfiada de quedarme acá, pues les digo que lamento decirles que no me pasó nada, que todo fue super bien, fue la mejor decisión de quedarme acá, fue el lugar más seguro ”, contó Pavic por medio de una serie de videos en su cuenta de Instagram.

Antes del huracán Milton, la influencer enfatizó que no evacuaría, porque se sentía segura en su casa, la cual estaba construida contra huracanes.

“No voy a evacuar, me voy a quedar acá. Se supone que esta casa está hecha para huracanes”, dijo Pavic, inquietando a todos sobre su estado. Sin embargo, ella decidió quedarse con sus hijos y el tenista Marcelo, quien fue a acompañarlos.

La casa de Paula Pavic no tuvo ningún daño por el huracán Milton ¿Cómo está construida?

La casa de Paula Pavic no sufrió ni un vidrio roto por el huracán Milton (Foto: Instagram @paulapavic)

En sus grabaciones, Paula Pavic mostró cómo quedó su casa. Increíblemente, la vivienda de tres pisos no tuvo ningún daño, ni siquiera un vidrio roto. Aunque ella pensó que se le inundaría el primer piso, esto tampoco ocurrió. La planta baja estaba seca.

Antes del huracán Milton, ella destacó que en Estados Unidos la mayoría de las viviendas las hacen de madera, y que por eso muchos tenían alarma, pero acentuó que su casa era de concreto, con vidrios antihuracanes y una construcción exclusiva para ellos, que podía resistir este tipo de fenómenos .

Y efectivamente, ella demostró que su casa, situada a orillas del mar, que está muy bien construida. La vivienda de la influencer solo resultó con escombros y basura en su patio, además la piscina se ensució. Ella también mostró la casa de uno de sus vecinos, la cual tampoco tuvo daño.

Cabe destacar, que lo que hizo la influencer de no evacuar por el huracán, es algo que no es recomendable para todos. Ella se quedó porque su casa está construida contra huracanes, pero si el inmueble no estuviera hecho para resistir ante tipo de fenómenos, quizá su historia fuera lamentable en este día. Amigo lector, si tu residencia no está construida por expertos para mantenerse ante un huracán, lo aconsejable es acatar a las autoridades en su llamado a evacuar.