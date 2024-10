Viral: Aves se agrupan y emiten inquietante sonido advirtiendo sobre peligro del huracán Milton

Los vientos del huracán Milton comenzaron a sentirse este miércoles en Florida, y horas antes, un curioso evento inquietó a los residentes de la costa. Se trata de aves grullas canadienses, que tuvieron un comportamiento poco común, al agruparse y caminar por las calles de varios vecindarios, emitiendo su canto de una manera bastante curiosa.

En las redes sociales son virales los videos en los que se observa cómo este martes las aves caminaban por las calles residenciales, cantando. A muchos llamó la atención, que el sonido fue distinto a como lo hacen normalmente, ya que en esta ocasión, lo hacían con más énfasis y recorriendo el sector, como advirtiendo a la gente sobre lo que está por suceder.

Biólogos ya han expuesto que los animales perciben los peligros de la naturaleza y que cuando los detectan, se comportan de forma diferente a lo habitual. Muchas veces tratan de advertir a los seres humanos, para que huyan del sitio y tomen previsiones, también es probable que se comuniquen entre ellos para actuar.

Aunque no todas las personas saben detectar este tipo de avisos en los animales o de qué están advirtiendo, a la mayoría siempre le resulta inquietante cuando hacen algo que no es común. No descartan que sea por algún aviso de la naturaleza, tal como ocurrió con las grullas canadienses de este espacio.

Usuarios comentan sobre las aves y su advertencia por el huracán Milton

Los videos de las aves grullas canadienses en Florida antes del huracán Milton tienen millones de reproducciones en las plataformas digitales. Hay gente que dice que nunca las han escuchado en este estado, y que por eso se sienten alarmados de que estén cantando y caminando tan cerca de la población. Lo sienten como si algo grave estuviera apunto de pasar.

“Advertirán a todo ser vivo hasta que sea hora de irse. Cuando las aves se van, es demasiado tarde para que los humanos salgan. Escucha a los animales. Están directamente conectados con la Madre Gaia”, dijo una usuaria en la cuenta @chelseaesnyder, que difundió uno de los videos de las grullas en Florida antes de la llegada del huracán Milton.

“El hecho de que sean 3 (aves) también es tan simbólico, y están haciendo este ruido al unísono”, “las aves que vemos hoy son literalmente las que sobreviven a la extinción masiva antes, así que cuando lo piensas, probablemente sean las mejores para sentir cuándo va a suceder la mierda”, “vivo en Florida y nunca he escuchado a estos pájaros”, “esto es aterrador”, son otros comentarios.

Alguien más explicó que las grullas canadienses por lo general, son solitarias, por lo que es raro verlas agrupadas. “Esos son pájaros solitarios, lo que significa que generalmente no van en manadas y no se sienten cómodos con mucha gente, por lo que es mejor que el hecho de que eso te esté sucediendo deje un mensaje”.