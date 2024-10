Esta famosa se niega a evacuar por el Huracán Milton: “Me voy a quedar”

La influencer Paula Pavic, expareja del famoso tenista Marcelo ‘Chino’ Ríos, es tendencia porque se mantiene firme en su negativa a evacuar su casa en la costa de Florida por el huracán Milton. Autoridades alertaron a los habitantes a abandonar sus residencias para refugiarse en sitios seguros, ya que se espera que el fenómeno toque tierra en este estado entre la noche de este miércoles y la madrugada del jueves. No obstante, la influencer asegura que no se irá.

En horas de la tarde de este miércoles, el huracán Milton bajó a categoría 3, pero sigue siendo una amenaza con vientos de hasta 208 km/h.

Paula Pavic difundió un video a través de sus historias de Instagram, en respuesta a todas las personas que le envían mensajes para que evacúe. Pidió que no le escriban más porque ella está tranquila debido a que su casa tiene una construcción contra huracanes, con ventanas anti huracanes. Además, al igual que muchas casas de su sector, está hecha de concreto y no de madera como la mayoría de los inmuebles en Florida.

La mujer también indicó que su casa es de tres pisos, y que lo más que puede pasar es que se inunde el primero, pero esto no le preocupa, ya que el primer piso no está habitado, precisamente porque se ha pensado en inundaciones por huracanes.

Pavic y sus hijos viven en la localidad de Sarasota, al sur de Tampa y en la costa del Golfo de México, una de las zonas donde el Huracán Milton pegaría con más fuerza.

“ No voy a evacuar, me voy a quedar acá. Se supone que esta casa está hecha para huracanes. Creo que lo peor que podrá pasar es que entre el agua al primer piso, donde no debería haber nada, porque ya subí lo que más podía pasar ”, dijo la famosa ex de ‘Chino’ Ríos.

Paula Pavic dijo que su ex Marcelo 'Chino' Ríso fue a pasar el huracán con ella y sus hijos en su casa (Foto: Captura de Instagram @paulapavic)

Contó que seguirá en su casa con sus hijos, y que su ex Marcelo ‘Chino’ Ríos fue a acompañarlos por el paso del huracán Milton. Reiteró que es en su residencia donde se siente segura.

Bromeó diciendo que “la piscina la acaban de limpiar, la había recuperado, estaba todo funcionando perfecto otra vez, y se viene un huracán directo para entrar por aquí”.

“A esperar lo que tenga que pasar”

Paula Pavic resaltó que ya ha experimentado tres huracanes en su casa y que ya está acostumbrada a que se hable de huracanes catastróficos en las noticias, pero que en su zona, nunca ha pasado nada alarmante o mortal.

“ No se preocupen, no entren en pánico y por favor no sigan escribiéndome que me vaya o que soy irresponsable… No se preocupen por mí, yo estoy tranquila. Todo pasa por algo, todo es perfecto. La verdad tengo cero miedo y nada, a esperar que pase lo que tenga que pasar ”, subrayó.

Luego de su video, presentó otros en su historia de Instagram, con actualizaciones de cómo va el clima. Desde su balcón muestra cómo fluye todo, y se aprecia que el inmueble está a orillas del mar.