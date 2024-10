Escalofriante testimonio de mujer que acusa a ‘Diddy’ Combs de amenazarla con cuchillo y violarla

Autoridades de Estados Unidos revelaron que una de las víctimas de Puff Daddy tenía nueve años

LAS VEGAS, NV - MAY 21: Sean 'Diddy' Combs, también conocido como Puff Daddy, llega al Light Nightclub en el Mandalay Bay Resort and Casino el 21 de mayo de 2017 en Las Vegas, Nevada. (Photo by David Becker/Getty Images for LIGHT Nightclub)

(David Becker)