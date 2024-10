Usuarios vinculan a Beyoncé con haber sido cómplice de muchos delitos de Puff Daddy

En su lista apare Taylor Swift y Kanye West.

PUBLICIDAD

Las investigaciones en torno al rapero Sean Diddy Combs no dejan de aportar detalles cada vez más escabrosos acerca del modo de vida y las fiestas del artista, con lo que muchas personalidades relacionadas con el rapero a lo largo de los años están también bajo sospecha.

A pesar de que el caso comenzó a fraguarse a principios de año, las últimas investigaciones acerca del modo de vida del rapero Sean Puff Diddy Combs parecen respaldar la teoría de las autoridades federales con respecto a la comisión de delitos.

Sean Combs está siendo investigado por abuso sexual, tráfico de persona o tráfico de drogas, entre otras causas, delitos cometidos en numerosas ocasiones, según las investigaciones, en las famosas Freak Off Parties y Whiter Parties que el rapero lleva años organizando con las celebridades más destacadas de Estados Unidos.

En este contexto, Oprah Windfried, Will Smith, Aston Kutcher o Leonardo DiCaprio son algunos de los nombres más relevantes del panorama de los que se ha constatado, en base a fotografías, su participación en estos eventos. Estos asistentes apenas han declarado ningún mensaje con respecto a qué pasaba en esas fiestas, salvo un comentario de Khloe Kardashian en el docureality de su familia que se ha rescatado durante estos días en el que afirmaba que en estas fiestas “la mitad de la gente iba desnuda”.

Sin embargo y, a pesar de que no ha trascendido información relevante al respecto, algunos usuarios de redes sociales están empeñados en señalar a Taylor Swift como conocedora de las actividades de Puff Diddy y están recuperando imágenes de la cantante junto al rapero para vilipendiarla.

La imagen, tomada durante la celebración de la gala de los VMA’s de 2023, donde Taylor Swift fue una de las grandes ganadoras de la noche, ha experimentado un notable aumento en la exposición en redes sociales, acompañada de mensajes en torno su grado de conocimiento de las actividades del rapero.

PUBLICIDAD

Otra de las teorías conspirativas que han relacionado a Taylor Swift con Puff Diddy tiene un protagonista de los más insólito: Kany West.

Esta teoría argumenta que el polémico momento en el que Kanye West subió al escenario de los VMA’s de 2009 para menospreciar el premio recibido al Mejor Video Femenino del Año por You Belong With Me, en realidad, sería una especie de salvación para la de Pensylvania al desviar la atención hacia Beyoncé y, así, terminar salvándola de las garras de Puff Didy.

Habrá que ver cómo resulta tras las investigaciones de las autoridades norteamericanas.