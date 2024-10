“No hablamos”, dice rey Juan Carlos I sobre su esposa en escandaloso audio con su amante

El escándalo sacude a la monarquía de España con la difusión de unos audios donde el rey Juan Carlos I habla con su amante, la actriz y vedette Bárbara Rey. La relación extramarital de ambos fue muy sonada en la década de los 90, pero no es sino hasta ahora, cuando salieron a la luz las conversaciones entre ellos, unos diálogos en los que él habla sobre cómo era la relación con su esposa, la reina Sofía.

Los audios los publicó el programa ‘TardeAR’ de Telecinco y se han extendido este viernes en los medios de comunicación españoles y del mundo.

Actualmente, la actriz tiene 74 años y el monarca 86. En las conversaciones que se filtraron, él habla sobre la conveniencia de su matrimonio con la reina Sofía y cómo sostenían un matrimonio en el que prácticamente no se hablaban. Según sus palabras, no convivían como una familia.

“Me convenía, para mí es comodísimo, como Reina cumple y no se va con otro”, dijo el padre del rey Felipe VI sobre su esposa. Se escucha cuando la actriz expresa: “Tiene la cabeza muy cuadrada y ella ha salido muy recta. Demasiado… ¿No? En fin, tiene otras cosas muy buenas”, a lo que Juan Carlos I contesta con énfasis irónico: “Buenísima”.

El rey emérito continuó diciendo: “¡Hombre! La verdad es que, por un lado, entre tú y yo…Voy a ser egoísta. Por un lado, para mí es comodísimo”.

Bárbara repica: “Sí… ¿No? Porque como Reina cumple de maravilla”. El rey sigue “¡Vaya si cumple! Y, encima, aguanta, no se va con otro”.

El rey Juan Carlos I habla sobre su familia y su matrimonio como sacarse el “bingo”

Rey Juan Carlos I (Keystone/Getty Images)

Por si lo dicho no fuera poco, en una parte del audio, Bárbara Rey le pregunta cómo es su convivencia con la reina Sofía y su vida familiar. El rey Juan Carlos I contestó: “No, vida familiar, ninguna. En verano algo más, pero no hablamos. Yo nunca hablo con ella como ahora hablo contigo ¡Nunca!”.

La vedette le consultó si la reina Sofía conversaba estos temas con él, y él solo respondió que no, acentuando que “ella dirá que porque yo no hablo”.

Ante todas las quejas de su matrimonio con la reina Sofía, Bárbara le preguntó si no se dio cuenta de la forma de ser de ella antes de casarse y él manifestó que “no. Estaba de lo más cariñosa y pensando en España y pensando en tal… Y al principio, tampoco. Al principio… la verdad es que me di un poco de cuenta, si quieres, pero ya después de…”.

Admitió que no se casó obligado, que sí había un gusto, aunque dudaba, pero la balanza se inclinó más por la conveniencia, y que a la final, le resultó como “un bingo”.