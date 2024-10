Anciano hallado en cueva remota de India dice tener 188 años y genera alarma en científicos

El reciente descubrimiento de un hombre de avanzada edad, a quien supuestamente, rescataron en una cueva ha captado la atención de la comunidad científica y el público en general, debido a la sorprendente afirmación del anciano, quien aseguró tener 188 años.

Este suceso extraordinario ocurrió en la India, en una cueva remota de Bangalore, que es una región conocida por sus zonas rurales de difícil acceso.

El video, que se difundió rápidamente en las redes sociales, muestra al anciano, de nombre llamado Viken Kushwah, caminando con dificultad. Su apariencia es extremadamente frágil, con un aspecto esquelético y vistiendo únicamente un taparrabos.

La escena generó gran revuelo en plataformas como Twitter, Facebook e Instagram, donde los usuarios han expresado asombro e incredulidad ante la posibilidad de que el anciano tenga 188 años.

Científicos investigan sobre el anciano “de 188 años”

La noticia del anciano de 188 años, no solo captó la atención de los internautas, sino también de científicos y expertos en longevidad, quienes ven en este caso una oportunidad única para investigar los límites de la vida humana.

La posibilidad de que una persona haya alcanzado esta longevidad ha abierto un debate sobre los factores genéticos, ambientales y nutricionales que podrían haber influido en su longevidad.

No obstante, no todos están convencidos de la veracidad de la afirmación. Muchos usuarios de la India dicen que el hombre en cuestión no tiene 188 años y que, en realidad, se trata de Siyaram Baba, un conocido anciano de la región cuya edad ronda los 110 años. Esta discrepancia ha generado aún más controversia y ha llevado a que medios de comunicación alrededor del mundo se hagan eco del suceso, informando sobre ambas versiones de la historia.

Actualmente, se están realizando estudios exhaustivos para determinar la verdadera edad de Viken, utilizando métodos avanzados de datación biológica. Mientras tanto, el récord oficial de longevidad registrado en el libro de los récords Guinness sigue perteneciendo a Jeanne Louise Calment, una mujer francesa que vivió hasta los 122 años y 164 días, una cifra que hasta ahora se considera el límite más documentado de la vida humana.