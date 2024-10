VIDEO. Asaltante ingresa a un negocio de Zacapa y pide “amablemente” el dinero a la víctima

Internautas viralizaron la grabación con fecha del 1 de octubre de una de las cámaras de seguridad de un comercio en Zacapa, en donde un asaltante ingresó al lugar, pero lo que mas llamó la atención fue la peculiar forma de pedir el dinero de la caja registradora.

Según versiones, el hecho ocurrió en el barrio El Tamarindal en ese departamento. En la grabación de 50 segundos, se observa cómo el asaltante ingresa a eso de las 15:00 horas al establecimiento y a diferencia de amedrentar a su víctima, solicita el efectivo “amablemente”.

“Fíjese que a mí me mandaron, verdad. Yo trabajo con un señor y me dijo que si me podía dar todo lo de la caja porque no le quiero hacer nada. “Deme todo el dinero de la caja, sáquelo, no le voy a hacer nada, por favor, sí, saque todo el sencillo que tenga. No le quiero disparar, sí, soy una persona muy amable” dice el sujeto serenamente.

Luego que la víctima atiende a lo que dice el sujeto este no se va sin antes darle una advertencia sobre las imágenes que puedan circula sobre el hecho

“No queremos ver cámaras, no queremos ver videos, sabemos dónde vive. Desde hace varios días está planeado todo esto, no queremos ver videos, ok, por favor”, dijo el hombre.