CC da vía libre para elección de cortes; diputados buscan consensos

Los jefes de bloque del Congreso de la República no agendaron oficialmente la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Salas de Apelaciones en alguna de las sesiones ordinarias programadas para esta semana, pese a los acercamientos entre candidatos y diputados desde la semana pasada para agilizar el procedimiento. La CC revocó los amparos que buscaban frenar el proceso.

El presidente del Legislativo, Nery Ramos, argumentó en la reunión de jefes de bloque que no propusieron empezar con la elección de togados hoy, debido a que esperan más reuniones con las bancadas que integran ese organismo para encontrar “consensos” y añadió que han tenido poco tiempo para conocer a todos los aspirantes elegibles.

El jefe de bancada de VOS, José Chic, y el de Compromiso Renovación y Orden (Creo), Cristian Álvarez, plantearon agendas de sesiones en las que únicamente se abordaría la votación de aspirantes a magistrados. Sin embargo, ninguna de las dos obtuvo el apoyo de la mayoría de diputados.

Falta confianza

Christians Castillo, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), explicó que el aparente aplazamiento de la elección de magistrados evidencia que es un tema aún en disputa y recordó los amparos planteados por varios aspirantes inconformes con la nómina de candidatos a las Salas de Apelaciones, lo cual, a su parecer, evidencia la molestia de algunos sectores.

“Se consideraba que ya había algún nivel de acuerdo político para elegir dentro de los listados enviados al Congreso. Sin embargo, la declaración incluso del presidente de la comisión de postulación para las Salas de Apelaciones de que el mecanismo de integración no fue el más adecuado, entre otros aspectos que han generado controversia, permitieron acciones legales que, mientras no estén resueltas, no generan la confianza política para una elección rápida”, explicó.

Para Castillo, probablemente, los diputados quieren evitar que la Corte de Constitucionalidad determine cómo deben elegir y consideró que aún tendrán aproximadamente 10 días para esclarecer el panorama causado por los amparos, así como encontrar nuevos acuerdos.

CC da vía libre para elección

En conferencia de prensa en la cual abordó diversos temas, el presidente, Bernardo Arévalo, consideró que la elección de magistrados no será entorpecida por los amparos presentados en contra del proceso.

De hecho, por la tarde la Corte de Constitucionalidad (CC) informó que anuló los amparos provisionales que podían detener la renovación de cortes y advirtió a la jueza que los otorgó por obstaculizar el proceso.

También le ordenó al Legislativo elegir a los magistrados en el plazo indicado y sin interferencias.

Piden transparencia

Además, la Misión de Observación de la OEA para selección de autoridades judiciales en Guatemala llamó al Legislativo a considerar la honorabilidad de las candidaturas.

“El Congreso no debe quedar sujeto al criterio de honorabilidad establecido por las comisiones de postulación (existencia de sentencia firme) y debe considerar otros aspectos sustantivos acordes a los estándares internacionales para definir la honorabilidad de los y las candidatas. De igual forma, la Misión hace un llamado al Congreso a considerar dar espacio a la sociedad civil para que se pronuncie sobre los candidatos y presente información que considere relevante sobre su idoneidad para al cargo”, remarcó.

Mientras representantes de 53 organizaciones de la sociedad civil requirieron en conferencia de prensa que el Congreso actúe de manera imparcial, transparente y abierta; además, que no se preste a negociaciones “secretas”.

Human Rights Watch (HRW), por aparte, se unió a los pedidos dirigidos a los diputados para que elijan magistrados independientes y de forma transparente.