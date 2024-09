Mujer obtuvo el Récord Guinness por la colección más grande de juguetes de tacto suave

Una mujer de Illinois en Estados Unidos obtuvo el Récord Mundial Guinness por poseer la colección más grande de juguetes de tacto suave Squishmallows en el mundo.

Se trata de Sabrina Dausman, quien posee 1.523 piezas de Squishmallows en su casa. Los ha coleccionando desde enero de 2018, luego de que los juguetes salieran a la venta en 2017 por Kelly Toys Holdings LLC, convirtiéndose en un fenómeno viral.

“ En varias ocasiones, he conducido dos horas para obtener los Squishmallows más nuevos, también he esperado durante dos horas en el frío para que una tienda abra y asegurarme de obtener el Alexie the Cow Squishmallows que estaba buscando! ”, contó Sabrina.

Sin embargo, su aventura de colección no comenzó con estos juguetes de tacto suave. The Mirror reseñó que la mujer, quien también es madre, ya había hecho antes colecciones de muñecas Barbie, de Build-A-Bears y de mochilas Disney Loungefly con personajes de la cultura pop.

A pesar de sus colecciones anteriores, Sabrina destacó que para ella, los Squishmallows son los más especiales, por su sensación de suavidad, que relaja.

Récord Guinness y una afición contar la ansiedad

El citado medio publicó que el esposo de Sabrina contó que la colección ha ayudado contra la ansiedad de la mujer. Relató que cuando ella va a comprar alguna pieza nueva, su ansiedad prácticamente desaparece. De hecho, ella ha admitido que la ayuda a sentirse “completa” y consolada.

Muchos de los Squishmallows de Sabrina están inspirados en sus películas favoritas. Su sueño es diseñar su propio juguete de este tipo, personalizándolo.

La mujer cuenta con el apoyo de su esposo y de sus amigos, aunque indicó que a veces, le dicen que tiene demasiados Squishmallows. “Estoy de acuerdo con ellos, por supuesto, pero cada vez que hay una nueva vaca Squishmallows, estoy como, ‘lo necesito’”.