No solo son Trump y Harris: conozca a los otros candidatos para las presidenciales en EEUU

Aunque el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris son los candidatos presidenciales más sonados para los comicios del 5 de noviembre en Estados Unidos (EEUU), hay otros tres aspirantes que se mantienen en la carrera electoral, luego de que 18 se retiraron de la contienda.

Los otros tres candidatos presidenciales que persisten son el independiente Cornel West; Jill Stein por el Partido Verde y el activista exdemócrata, Chase Oliver, pero ¿Quiénes son? y ¿Cuáles son sus propuestas? Lo sabremos en las siguientes líneas.

Aunque según las encuestas, los tres candidatos que se miden con los demócratas y republicanos, tienen preferencia minoritaria por parte de los votantes, lo cierto es que pueden ser un dolor de cabeza para estos dos partidos, ya que podrían restarles puntos, incidiendo así en el resultado final.

De acuerdo con el modelo electoral en este país, no todos los candidatos presidenciales en EEUU están en las boletas electorales de todos los estados, ya que cada región tiene sus requisitos, y por eso, en ocasiones es un verdadero esfuerzo lograr el puesto en la boleta. Todos luchan por aparecer en la de los siete estados clave para las elecciones, como lo son Michigan, Pensilvania, Wisconsin, Georgia y Carolina del Norte (donde además de Trump y Harris, están los tres candidatos minoritarios: West, Stein y Oliver), en Arizona solo se miden Oliver y Stein, y en Nevada, solamente Oliver se presenta con Harris y Trump.

Perfil de los otros candidatos presidenciales en EEUU

Cornel West

Cornel West tiene 71 años. Es un profesor y activista progresista que intentó lanzarse a la candidatura presidencial a través del Partido del Pueblo y luego por el Partido Verde, pero finalmente quedó como independiente.

Según su sitio web, fue profesor de la Práctica de Filosofía Pública en la Universidad de Harvard y profesor emérito en la Universidad de Princeton. Actualmente, da clases en el Union Theological Seminary, donde enseña sobre enseña sobre las obras de Dietrich Bonhoeffer, así como cursos de Filosofía de la Religión, Pensamiento Crítico Afroamericano y otros temas. Ha escrito 20 libros y editado 13.

“ Tengo el compromiso de toda la vida de luchar por los pobres y los trabajadores, y los más vulnerables entre nosotros. Mi campaña independiente para presidente es más grande que cualquier persona ”, dice en su cuenta de Instagram, donde dice identificarse con los valores de “integridad, honestidad y decencia”.

West se ha caracterizado por sus duras críticas al expresidente Barack Obama, también a Donald Trump,a quien ha acusado de “fascismo” y se ha mostrado contra la guerra de Israel en Gaza. Además, defiende la lucha por la justicia LGBTQIA+, la cual califica como “una piedra angular de la agenda moral y política de esta campaña. ¡No es sólo un compromiso con la tolerancia, sino el amor, la aceptación y la celebración de nuestra rica diversidad!”.

Jill Stein

Jill Stein es una médica y activista, con 73 años. Se graduó en medicina en la Universidad de Harvard y durante su trayectoria se ha caracterizado por la defensa del medio ambiente.

No es la primera vez que se lanza como candidata presidencial. Fue postulada en 2012 y en 2016. Actualmente, está respaldada por el Partido Verde. The New York Times reseñó que anunció su tercera candidatura con una “ carta de derechos económicos”, en la que propuso defender el derecho al empleo, la atención sanitaria, la vivienda, la alimentación y la educación, “también destacó su apoyo a la lucha contra el cambio climático y la protección del aborto y los derechos de las personas transexuales ”.

El citado medio refiere que en 2016, Jill Stein obtuvo aproximadamente 1,4 millones de votos en 2016, y un sector de los demócratas la culparon de restarle puntos a Hillary Clinton en los estados determinantes.

Sobre las elecciones presidenciales de este 2024, Stein expresa en su sitio web que “me postulo para presidente con el Partido Verde para ofrecer una elección para la gente de afuera el sistema bipartidista fallido. Pondremos a un trabajador profesional, contra la guerra acción climática agenda al frente y al centro en esta elección y en la boleta electoral en noviembre”.

Chase Oliver

Chase Oliver es el más joven de los candidatos presidenciales en EEUU en este 2024. Es un activista público de 38 años, que según The New York Times, se autodescribe como “armado y gay”.

El citado medio reseñó que sus inicios como político fueron en contra de la guerra en Irak y también se opone al conflicto entre Israel y Gaza, además quiere abolir la Reserva Federal.

Es candidato presidencial por el Partido Libertario, el tercero más grande de Estados Unidos. Sin embargo, llegó a pertenecer a las filas de los demócratas.

Se presentó como candidato al Senado de Georgia en el 2022, y obtuvo aproximadamente dos por ciento de los votos.

“Soy menor de 80 años, hablo en oraciones completas, no soy un delincuente convicto… Es una barra muy baja, pero he logrado despejar eso”, dice Chase Oliver en nota de prensa, publicada en su página web. En este sitio, reconoce que no ganará las elecciones presidenciales en Estados Unidos, pero no le preocupa, porque su meta va más allá.

“ Heals no va a ganar las elecciones, pero esa no es su única medida de éxito. Conseguir que el partido tenga más atención de los medios de comunicación, un mejor acceso a la votación y más candidatos libertarios en la oficina local también está en el expediente ”, refiere en su sitio web.

Oliver afirmó que “hay cosas concretas que podemos hacer para construir la fundación de nuestro partido que no nos obligan a ganar la Casa Blanca este noviembre… Y creo que muchas de esas cosas, si se hacen correctamente, serán vistas como una victoria en mis ojos y una victoria en los ojos de los libertarios de todo el país”.