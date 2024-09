VIDEO. Las impactantes imágenes de los socorristas que buscan al menor en el río Las Vacas

Ayer en horas de la tarde, los cuerpos de socorro fueron alertados por la desaparición de un menor de 13 años identificado como Antonhy Geovani García Alvarado quien fue arrastrado por la correntada del río Las Vacas mientras pretendía cruzar luego de ir a nadar.

Inmediatamente, los Bomberos Voluntarios iniciaron con las acciones de búsqueda y rescate en el río Las Vacas, Jesús de la Nueva Esperanza, puente Belice, zona 6 de la ciudad capital, quienes con equipo especial se adentraron a las aguas contaminadas para localizar al pequeño.

Las imágenes son impactantes, pues ante las toneladas de basura que desembocan en el lugar, el comando de los Hombres Rana nadaron con toda dificultad; sin embargo, suspendieron la actividad de localización debido a la lluvia.

Este día, se retomaron las labores de búsqueda para seguir con las inmersiones en el cauce del río. Horas más tarde, que se conociera sobre la emergencia, otro niño identificado como Danilo relató a los medios locales lo sucedido, pues ambos se encontraban en el lugar para ir a nadar.

“Yo pasé primero y le dije “espérate aquí”, pero él no me hizo caso y se tiró. Yo iba a llamar a otros patojos que estaban allá para qué lo ayudarán a pasar , pero se pasó solo. No sé si quiso jalar un bambú. Yo le quise jalar la mano y me dijo que lo soltara que él se iba a ir solo y ya no lo volví a ver más”, comentó el niño.

A su decir, relató que estaban en el lugar porque en esa zona hay una posa en donde pretendían nada: “Él estaba necio de que nos fuéramos por el río shuco”, añadió.