VIDEO. Calles de Alta Verapaz se inundan, anciano pide ayuda y nadie lo socorre

Las lluvias de las últimas horas dejaron inundada la calzada Chixtun en el barrio Chajsaquil de San Pedro Carchá en el departamento Alta Verapaz. Varias personas compartieron en redes sociales los estragos que causó la acumulación de lluvia en las calles durante la noche del 23 de septiembre.

Esto dificultó el paso, algunos motoristas esperaron en las aceras mientras la lluvia perdía intensidad para continuar con su recorrido. Sin embargo, una situación de indiferencia captó la atención de los internautas.

En la grabación se observa el momento, el que una persona de la tercera edad intentaba cruzar la calle, a pesar de que pidió ayuda, nadie de su alrededor le prestó atención para socorrerlo.

LOS COMENTARIOS

“Me llena de rabia y enojo que no hayan ayudado al pobre señor a levantarse de allí, él les extiende la mano para que lo ayuden y prefieren solo grabarlo, pero de esa edad no se van a quedar esas personas que no le quisieron ayudar, todo lo que hacemos o damos en esta vida lo pagamos aquí mismo”, comentan internautas.

“Qué tristeza es ver, qué esas personas no le pueden brindar la mano al ancianito y levantarlo, no hay amor en esas personas”, señalan.

“Cada día somos menos humanos, la indiferencia también mata”, afirman.

“Allí está la respuesta, poco solidarios no importa el estado de la persona hay que ayudar, y después ¿Por qué la inundación? = Karma para una sociedad cada vez más indiferente”, refieren.