“Mentes ganadoras”: Adriana Ruano es portada de la revista Forbes Centroamérica

La revista Forbes Centroamérica, especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, dedicó su edición 118 del 18 de septiembre a la medallista olímpica, Adriana Ruano, luego de su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024.

PUBLICIDAD

“Adriana Ruano, quien ocupa la portada de la edición 118 de Forbes Centroamérica, Atheyna Bylon y Jean Pierre Brol, nos confían el secreto que respaldó sus medallas de oro, Plata y Bronce, en forma respectiva, en París 2024″, describe Forbes.

“Con sólo tres años para prepararse para París 2024, la planificación era de crucial importancia. Sin embargo, nuevos obstáculos se presentaron en su camino. En 2023, la Federación Deportiva Nacional de Tiro de Guatemala dejó a sus atletas sin entrenador y con recursos limitados. Durante este difícil periodo, Ruano encontró apoyo en sus compañeros, Jean-Pierre Brol y sus hermanos, quienes también enfrentaban la misma situación. -El trabajo en equipo fue clave; entre los cuatro nos apoyamos mutuamente. Tuvimos que ser creativos y buscar maneras de salir adelante-”,se lee en la entrevista.

Al final, Adriana Ruano lo resume todo en una anécdota: “Justo después de ganar la medalla abracé a mi entrenador. Entonces, me dijo: ‘¿Recuerdas que hace dos años me preguntabas si realmente servías para esto?´Este proceso, para mí, ha sido como salir de un hoyo profundo hasta alcanzar esta medalla. La resiliencia ha sido clave y es un valor que me acompañará siempre en todos los aspectos de mi vida”.