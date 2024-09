Controversia por video de Sean Diddy Combs y Justin Bieber

En el metraje, el cantante asegura que llevará a Bieber a vivir “el sueño de cualquier chico de 15 años”

Un vídeo que ha comenzado a circular en redes sociales ha levantado controversia en torno a la figura de Sean “Diddy” Combs, especialmente ahora que el rapero se encuentra detenido y es señalado por tráfico sexual.

En el material audiovisual, Diddy aparece junto a Justin Bieber, quien en ese momento tenía 15 años, expresando que pasarían 48 horas juntos, aunque sin detallar qué actividades realizarían.

El rapero describió el encuentro como “el sueño de cualquier chico de 15 años”, añadiendo que, aunque no tenía la tutela legal de Bieber, sí la había tenido sobre Usher cuando este último lanzó su primer álbum.

La situación ha generado inquietud, no solo por el contenido del video, sino también por una entrevista de Usher con Howard Stern en 2016. En ella, Usher compartió haber observado “cosas muy curiosas” en la mansión de Diddy en Nueva York cuando fue enviado a vivir allí a la edad de 14 años, describiendo la experiencia como algo que ni siquiera llegó a comprender por completo.

“Había chicas por todos lados. Podías abrir la puerta de una habitación y encontrar gente haciéndolo, o encontrar a muchas personas en una orgía. Nunca sabías lo que iba a pasar”, recordó el intérprete de Dj Got Us Falling in Love Again sobre las cosas que llegó a ver en la mansión de Diddy.

La polémica se intensifica con la investigación en curso sobre Diddy, tras una redada realizada en sus propiedades de Los Ángeles y Miami.

Las autoridades confiscaron teléfonos y computadoras como parte de la indagación sobre posibles delitos de tráfico sexual.