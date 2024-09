¡Aún estás a tiempo de tonificar tu cuerpo! Estos cinco tips que te ayudarán a reducir tallas en tres meses

¿En este 2024 te propusiste hacer ejercicio y no lo has logrado? ¿No has comido saludable? Quizá tu ejercicio ha sido escazo e incluso ya abandonaste la idea de lucir espectacular para tus reuniones de fin de año; sin embargo, no todo está perdido. Con disciplina y constancia puedes reducir algunas tallas en los últimos tres meses que restan del año.

No es necesario privarse de todo los alimentos o seguir una rutina de ejercicios estricta para tener el cuerpo perfecto, pero sí es necesario que cumplas al pie de la letra los pasos para lucir saludable. Se sabe que aunque el ejercicio es importante, no sirve de nada asisitir todos los días al gimanasio si no se cuida la alimentación, por ello si quieres adelgazar y tonificar en 3 meses es imprescindible que regules tu dieta.

De hecho, comer de forma saludable y baja en grasas saturadas resultará esencial para poder ver algún cambio en tu cuerpo. Solamente haciendo ejercicio tu cuerpo no cambiará apenas si no acompañas esta práctica con una buena dieta. Sigue estos pasos:

Elimina las grasas saturadas

Los alimentos ricos en grasas malas (azúcares, comida basura, snacks, etc.) deberán ser eliminados completamente de tu dieta, pues lo que queremos es reducir la presencia de grasa en nuestro cuerpo y aumentar el músculo. Por tanto, además de hacerlo en el gimnasio, este cambio deberá hacerse sobre todo en la alimentación.

Come 5 veces al día

Reparte la ingesta de comida durante el día para que tu cuerpo esté bien alimentado y nutrido y, además, aumentes el trabajo del metabolismo.

Bebe mucha agua

El consumo de 2 litros de agua al día es esencial para conseguir que los músculos estén bien hidratados. Al trabajar con ellos, es importante que les demos un extra de hidratación para que no se rompan o se lesionen.

Aumenta el consumo de proteínas

Si quieres aumentar tu masa muscular, las proteínas son tus mejores aliadas. El motivo es que es el componente que se encuentra en el tejido del músculo y, por tanto, te ayudará a aumentar la masa muscular. No hará falta que te tomes batidos de proteínas sino que, simplemente, pases a disfrutar de una dieta alta en proteínas.

Reduce el alcohol al máximo

Es importante que durante estos 3 meses de dieta reduzcas o elimines por completo el consumo de alcohol. El motivo es que el alcohol te aporta muchas calorías vacías que tu cuerpo no necesita, así como toxinas. También afecta a la salud de los órganos y, por tanto, puede ser una traba para el cambio físico que estás buscando.