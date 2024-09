¿Molestias infantiles? Aerolínea implementa vuelos “libres de niños”

La aerolínea turca Corendon Airlines, es la primera compañía aérea europea que está probando la zona de adultos y libre de niños en trayectos de larga distancia. Todo ello a cambio de una cantidad económica que da derecho a un lugar privilegiado alejado de posibles molestias infantiles.

PUBLICIDAD

Por el momento esta opción está disponible en los vuelos A350 de la aerolínea entre Ámsterdam y la isla Corazao, pero se espera que se implemente en otros vuelos a partir del 3 de noviembre de este año.

Tras darse a conocer esta noticia comenzó un fuerte debate en redes sociales, en especial en X, donde muchos se mostraron en contra de esta opción, mientras que otros aceptaron que les gustaría viajar mejor así.

“Aparentemente las aerolíneas están considerando crear ‘zonas libres de niños’ en los aviones y no puedo decidir si esto es un cambio distópico o no, pero en general es realmente triste la poca tolerancia que tiene la gente para niños y bebés, actuando como si no deberían estar entre la gente”.

“He notado que la gente parece más molesta con los niños en público que nunca antes (...) Es extraño y triste”, escribieron unos usuarios.

Mientras que otras personas añadieron: “No toleraré que un bebé grite a mi lado en un vuelo de cuatro horas” y “Es una gran idea”.

¿Cuánto cuesta un asiento en un vuelo libre de niños?

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información del sitio Daily Mail, la aerolínea Corendon compartió que la zona libre de niños estará en la zona delantera del avión y contará con nueve asientos XL (talla extra grande) con espacio adicional para las piernas, y 93 asientos estándar.

Para hacer dicha división, la aerolínea colocará “muros y cortinas”, lo cual podría ayudar a tener un vuelo más tranquilo, al menos para quien no desea estar cerca de un niño.

La zona reservada para personas mayores de 16 años tiene un costo de 45 euros (48 dólares) en la zona estándar y 100 euros (107 dólares) en la zona XL.