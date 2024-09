Kate Middleton usa este estricto código de tres palabras para calmar a sus hijos

Sin importar si son príncipes o princesas, los niños solo son niños, y por eso, sus travesuras son inevitables. Kate Middleton está consciente de esto, y por ese motivo, tiene su técnica para calmar a sus tres hijos cuando están traviesos.

En más de una ocasión, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis han sido captados con sus tremenduras en eventos públicos, y dicen que sus padres disfrutan verles esta actitud, y viéndolos sencillamente, siendo niños. Sin embargo, hay momentos cuando su madre se pone estricta.

Seguramente, has escuchado a más de uno contar que cuando era niño, su madre le decía todo y hasta parecía regañarlo, con una sola mirada. Con un solo gesto de sus ojos, su mamá le indicaba que se estaba portando mal, y eso era suficiente para regañarlo, el hijo sabía que si no cambiaba su mal comportamiento, tenía que atenerse a las consecuencias. Se trata de una especie de códigos entre madre e hijos, uno que solamente ellos conocen.

Kate Middleton y el código con sus hijos

El portal británico The Mirror publicó que el experto real Tom Quinn dice en su libro ‘Gilded Youth, An Intimate History of Growing Up in the Royal Family’, que la princesa Kate Middleton también tiene un código secreto con sus hijos para calmarlos cuando están en sus travesuras .

Mientras crecen, los tres príncipes se van involucrando cada vez más en eventos públicos, y en muchos de éstos, la prensa los ha captado con sus picardías. Quinn dice que para calmarlos, Kate al parecer, usa un código secreto de tres palabras, y solamente les expresa: “Tomemos un descanso”. Los pequeños saben que esa frase quiere decir más que eso, así que deben corregir su actitud.

“Como explicó un ex empleado, los niños saben que estas pocas palabras tienen mucho más peso de lo que podríamos imaginar”, escribió Quinn en su libro.