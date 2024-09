VIDEO. ¡Titanic a lo chapín! Agentes de la PNC protagonizan cómico momento en una patrulla

En redes sociales circula un video donde agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) protagonizan un recordado momento de la famosa película “Titanic”.

En una escena de la trama “Jack” interpretado por Leonardo DiCaprio toma por la cintura a su amada Rose (Kate Winslet), mientras ambos están en una baranda de la proa de la embarcación. El momento es muy recordado pues la canción que suena de fondo es My Heart Will Go On interpretada por Céline Dion.

Los agentes imitaron la escena aprovechando que iban en la palangana de la patrulla. El viento soplaba en sus rostros lo cual animó a recordar la película.