VIDEO. Los gritos desesperados de una madre para salvar a sus hijos de su casa inundada

Las lluvias de las últimas horas en el departamento de Escuintla provocaron varias inundaciones en las calles de la localidad, por lo que varios vehículos y viviendas quedaron bajo el agua.

La tarde del jueves 19 de septiembre, medios locales compartieron un video que evidencia la valentía de la mujer al tratar de salir de su vivienda junto a sus hijos luego de sufrir momentos desesperantes por la lluvia.

La mujer lanzó sobre la cama varios objetos de importancia. Sin embargo, la refrigeradora se derrumbó por la corriente y objetos flotaron sobre el agua, según se observa en las imágenes.

“No puedo salir, no puedo salir”, manifestó angustiosamente la madre, mientras escuchaba el llanto de desesperación de sus hijos, a quienes intentaba calmar.

“El portón se abrió, se metió toda la basura de la calle. No podemos salir, yo no puedo sacarlos a los dos juntos, no sé, se salió del río. Ahorita viene tu papá yo no puedo sacarlos”, expresa la mujer en el audiovisual.

“No voy a poder ir a estudiar, no voy a poder ir a estudiar”, expresó uno de los hermanos, sin embargo, rápidamente se controló al notar la calma de su madre.

“Estoy sola, no puedo hacer nada, todo se me arruinó. Se me inundó la casa y ya no pude sacar nada, chicas. Hasta mi moto se quedó adentro, no la pude sacar. No pude sacar a mis hijos, lo único que pude es subirlos a la terraza”, indicó