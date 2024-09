VIDEO. ¡Desterrados de San Pedro La Laguna! Por estas acciones el Consejo de Ancianos tomó la decisión

Ayer vecinos de San Pedro La Laguna en Sololá, grabaron a tres personas que fueron desterradas de ese municipio, esto en consenso con el Consejo de Ancianos de la localidad. Aparentemente, los sujetos habrían incurrido en faltas que atentan contra la seguridad de los pobladores.

Con base en un video, captado por una cámara de seguridad, vecinos de San Pedro la Laguna denunciaron actos que fueron cometidos por un hombre en contra de un farmacéutico.

Ayer los vecinos organizados, se dieron a la tarea de ubicar a estas tres personas, capturarlas y expulsarlos del municipio ante su conducta.

“Por su mala actitud debemos aplicar esto, debe abandonar el departamento de Sololá no vuelva más, ni por paseo, ni por trabajo no lo queremos ver más aquí”, dijo uno de los ancianos, notificando así al hombre identificado como Jhonatan Vinicio Mortaya Jerónimo, quien no podrá ingresar ni de paseo al municipio.

Además expulsaron a Melanie Paulina Milla Alvizures y José Alberto Luna Gonzáles, ya que se les veía juntos y prefieren evitar algún otro altercado.

Esto es una muestra de la organización con que se cuenta en los municipios del departamento de Sololá, los ancianos pidieron que se hicieran publicas las fotografías de los implicados, para ser identificados por la población del departamento y así evitar que perturben la paz de los pueblos.