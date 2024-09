Postuladoras entran en la recta final y crece expectativa por nominados

Las dos comisiones de postulación tienen previsto al finalizar esta semana conformar los listados de candidatos a magistrados de Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones, para que los diputados del Congreso elijan a las próximas autoridades del Organismo Judicial antes del 13 de octubre. Para analistas, esta etapa es probablemente la más importante del proceso, porque se evidenciarán los acuerdos previos.

El viernes 20 y el sábado 21 de septiembre está programado que los comisionados voten para elaborar el listado de candidatos a magistrados para las Salas de Apelaciones, mientras que el domingo 22 y el lunes 23 correspondería a los aspirantes a magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ); sin embargo, podría adelantarse.

Renzo Rosal, analista político independiente, calificó como “clave” la recta final de las postuladoras, porque se podrá comprobar el “nivel” de negociaciones previas. Agregó que los listados podrían estar consensuados en su totalidad o de forma parcial para sumar o retirar algunos candidatos durante las votaciones.

“Lo clave es advertir cualquier situación anómala. Las reuniones paralelas, los acuerdos, las discrepancias y el equilibrio dentro de los grupos. Es un proceso eminentemente político y lo político es lo que veremos estos días... todo lo que ha pasado incidirá en el sistema de justicia y por eso es la etapa importante”, remarcó.

El analista manifestó que se debe tomar en cuenta el factor tiempo, ya que por cumplir con los plazos, podrían minimizarse aspectos sustanciales, es decir, los comisionados quedarían susceptibles a descuidar requisitos o factores que necesitan respetar.

Fase decisiva

Mientras que Juan Pablo Muñoz, de la Alianza por las Reformas, consideró que la votación para la conformación de las nóminas de candidatos posiblemente será la “más importante” del proceso, porque se materializará el esfuerzo de las comisiones de postulaciones en el ámbito técnico.

“Muchos de los que integren las nóminas muy probablemente serán electos magistrados. Por ejemplo, la mitad de los que integren el listado a CSJ serán magistrados de esa instancia y de igual forma los aspirantes a las Cortes de Apelaciones. Es una fase decisiva”, reiteró.

El analista expresó que esperarían un pronunciamiento de los comisionados por cada uno de los postulantes en cuanto a su capacidad, idoneidad y honorabilidad.

“De fondo deberíamos esperar que las nóminas estén conformadas por personas capaces e idóneas, comprometidas con los derechos humanos, la democracia, el Estado de derecho, sin tachas, con excelencia académica y profesional”, mencionó.

Añadió que sería un buen mensaje la exclusión de aspirantes que han demostrado lo contrario, con resoluciones o vínculos a favor de la corrupción y el crimen organizado.

El panorama

El Movimiento Pro Justicia emitió ayer un informe de las actuaciones de las Comisiones de postulación, destacando los conflictos que provocaron retrasos al principio, así como la dinámica de las últimas sesiones sobre la revisión de expedientes.

“En esta ocasión hubo un particular interés por revisar con cuidado los expedientes de fiscales de confianza de Consuelo Porras porque, si bien no hay un claro interés en nominarlos, o por lo menos no por la mayoría, la intención fue mantenerlos en el proceso para que una potencial exclusión no traiga problemas para los comisionados”, determinó.