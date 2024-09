Edmundo González dijo que lo dejaron salir de Venezuela tras obligarlo a firmar reconociendo a Maduro

El dirigente opositor Edmundo González reveló que antes de salir de Venezuela para refugiarse en España, el chavista Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela, y su hermana Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, le hicieron firmar “bajo coacción” un documento, o de lo contrario, tendría que atenerse a las consecuencias.

El documento al que se refiere González es uno que mencionó Jorge Rodríguez. El chavista dijo que el opositor firmó un papel, que dice que acata la sentencia con la que el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que Maduro ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio. El documento dice: “Siempre he estado y seguiré dispuesto a reconocer y acatar las decisiones adoptadas por los órganos de justicia en el marco de la Constitución, incluyendo la precitada sentencia de la Sala Electoral, que aunque no comparto la acato”.

Sin embargo, Edmundo González aseguró este miércoles que “estando en la residencia del Embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias”.

Contó que “ hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir las tareas que me encomendó el soberano” y aclaró que “un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta, por un vicio grave en el consentimiento ”.

Edmundo González a los venezolanos: “Jamás los voy a traicionar”

Edmundo González destacó que “el régimen pretende que todos los venezolanos perdamos la esperanza. El mundo entero sabe que siempre recurren al juego sucio, el chantaje y la manipulación”.

Como se recordará, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela declaró como ganador de las elecciones presidenciales a Nicolás Maduro, pero hasta ahora, no ha publicado las actas de votación. Los resultados, no publicados, fueron avalados por el TSJ, a pesar de que según la Constitución en este país, al Poder Judicial no le compete la materia comicial porque hay separación de poderes.

Testigos de votación de la oposición mantienen que Edmundo González ganó con más de siete millones de votos, y observadores internacionales como el Centro Carter no avalaron los resultados del CNE.

Tras aclarar que firmó el documento “bajo coacción”, González dijo que “como Presidente Electo de millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio, la democracia y la paz, no me van a callar. Jamás los voy a traicionar. Esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado hasta hoy”.

Dijo que “ lo que deberían estar divulgando son las actas de escrutinio. La verdad es lo que es y está en las actas que ustedes pretenden ocultar. No van a callar a un país que ya habló. Millones de venezolanos tienen la voluntad de cambio y yo voy a cumplir con ese mandato ”.

Dan 24 horas a Edmundo González para retractarse

Jorge Rodríguez rechazó lo dicho por Edmundo González en cuanto a la coacción para firmar el documento.

“Me está acusando de que a usted lo coaccioné. No me obligue a mostrar pruebas. Tengo pruebas, de lo contrario, si no desmiente lo que acaba de decir voy a mostrar las grabaciones”, expuso Rodríguez.

El chavista dio al opositor 24 horas para retractarse.