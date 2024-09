VIDEO. El duro regaño de un agente de la PNC a los que tiraban agua y basura en la calle

“Se siente grande por grabar un video, pero solo le digo que no tire agua, ni basura. Esa no es celebración, es desorden”, le dijo el agente a un grupo de personas.

PUBLICIDAD

El regaño de un agente de la Policía Nacional Civil se ha vuelto viral en redes sociales.

En el video se ve que el agente de la PNC le dice a un grupo de personas que lanzaba agua en la calle, que no lo hagan porque es un desorden. A lo que una de las personas que se encontraba en el lugar, le dijo: “yo tengo derecho a grabar”.

“Le estoy hablando con respeto. Tiene derecho a grabar, pero le estoy diciendo que no tire agua, esto no es celebración, es desorden. Aprenda a celebrar en familia, no hay necesidad de tirar agua, no hay necesidad de tirar toda esta basura. Se sienten los grandes por grabar un video. Esa es la educación que le enseñaron en su casa”, afirmó el agente.

Las personas se encontraban a la orilla de la cinta asfáltica en Pastores, Antigua Guatemala, este domingo 15 de septiembre para esperar a las personas que pasaban con las antorchas y lanzarles agua.

El video tiene decenas de comentarios, y la mayoría son a favor del agente, pues la mayoría de guatemaltecos está en contra de que se contamine el medio ambiente tirando bolsas plásticas en las calles.