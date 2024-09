“Absolutamente no,” ABC negó haber dado las preguntas a Kamala Harris antes del debate

Donald Trump y los republicanos aseguraron que la candidata demócrata Kamala Harris y la ABC se confabularon en su contra durante el debate electoral del 10 de septiembre. El ex presidenta mantiene que la producción le dio las preguntas por adelantado a la democracia, de modo que ya ella sabía cómo responder a las interrogantes. Sin embargo, esto fue negado por los ejecutivos de la cadena televisiva.

“ Absolutamente no…Harris no tuvo ninguna pregunta antes del debate ”, dijo un portavoz de la ABC en un comunicado a The Daily Beast, según reseñó New York Post.

El portavoz aseguró que ningún miembro del equipo de Kamala Harris estuvo en contacto con los conductores del debate, David Muir y Linsey Davis.

La posición de la ABC surgió después de que Donald Trump afirmó que Harris sabía las preguntas antes del debate, algo que de ser cierto, sería un incumplimiento del reglamento del debate. “ Creo que ella tenía las preguntas. Y creo que los presentadores... fueron una vergüenza para el periodismo estadounidense... Viste la forma en que se hizo, eso fue ridículo ”, manifestó el candidato presidencial a The Post.

Indicó a Fox News que veía extraño que ella ya estaba “familiarizada” con las interrogantes, además cuestionó la manera cómo los moderadores lo interrumpieron a él, y no a ella.

Kamala Harris y la polémica por sus pendientes

Una de las críticas en contra de Kamala Harris por su participación en el debate son sus pendientes, pues hay versiones según las cuales, los mismos eran unos audífonos Bluetooth inalámbricos camuflados.

Quienes acusan a la candidata demócrata de haber usado audífonos, aseveran que eran de la marca NOVA H1 Audio Earrings, diseñados por una empresa alemana.

A pesar de las acusaciones, no hay pruebas al respecto. El portal ‘What Kamala Wore’ dice que Kamala ha usado esos mismos pendientes en diversas ocasiones, incluyendo eventos públicos. Además, explica que los de NOVA H1 son muy distintos porque éstos son más gruesos y rodean el lóbulo de la oreja.