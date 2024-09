VIDEO. ¿Imprudencia? Conductor atraviesa un desfile de bandas y casi atropella a estudiantes

En redes sociales circula un video en donde un conductor con poca paciencia irrumpe con su vehículo en medio de un desfile de bandas que recorría una calle de Cantel, Quetzaltenango.

Luego de meses de prácticas y trabajo duro, niños, jóvenes y adultos de centros educativos públicos y privados se unen para celebrar a Guatemala como se merece, por lo que al sonido de los redoblantes y el baile de las batonistas salen a la calle para demostrar el fervor patrio.

Esta ocasión no fue la excepción, y en una actividad previa al 15 de septiembre vecinos que presenciaban un desfile denunciaron la irresponsabilidad del conductor, pues no consideró la seguridad de los estudiantes. No se sabe con certeza la fecha exacta del video, pues hay quienes dicen que ocurrió en la mañana del 12 de septiembre y otros dicen que el video es de agosto.

Algunas personas señalaron que esa imprudencia pudo haber provocado un incidente, pues el conductor no se detuvo y estuvo a punto de atropellar a un grupo de estudiantes, quienes se hicieron a una orilla o cruzaron la calle para evitar ser alcanzados por el vehículo.