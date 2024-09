La horrorosa muerte de finalista de Miss Suiza: su esposo la trituró con una licuadora

El Tribunal Federal de Lausana desestimó este miércoles la libertad para el esposo de la modelo Kristina Joksimovic, ex finalista de Miss Suiza, a quien hallaron desmembrada en febrero pasado en su casa, ubicada en la localidad de Binningen, cerca de Basilea en este país. Con el fallo de las autoridades judiciales, trascendieron a los medios de comunicación los espeluznantes detalles de su asesinato, perpetrado a sangre fría.

El esposo de la modelo, identificado como Thomas, de 41 años, confesó ser el asesino, pero apeló su detención, alegando que la mató por defensa. No obstante, su argumento fue denegado por las autoridades judiciales, ya que los forenses e investigadores determinaron que la naturaleza criminal del hecho y los estudios de campo, no demuestran que el homicidio fue por defensa.

Joksimovic, de 28 años, fue reportada como desaparecida. Días después hallaron su cuerpo desmembrado en la lavandería de su vivienda. El medio BZ Basel reseñó que Thomas confesó en marzo que la estranguló en medio de una discusión que ambos tuvieron el 13 de febrero.

El medio local FM1 Today publicó que Thomas no solo estranguló a la ex finalista de Miss Suiza, sino que la desmembró con una sierra eléctrica y tijeras de podar; no conforme con eso, trituró parte de su cuerpo en una licuadora de mano y los quiso disolver en ácido, para intentar deshacerse de todo rastro que lo implicara.

Durante su declaración, el hombre alegó que la ex finalista de Miss Suiza, lo atacó primero con un cuchillo y que por eso, a él no le quedó otra opción que defenderse. Sin embargo, la crueldad de haberla desmembrado y de cómo licuó parte de su cuerpo evidencia que hubo saña y sangre fría contra su esposa y madre de sus dos hijas. No fue una simple defensa.

Ex finalista de Miss Suiza y su esposo con “energía criminal”

La evaluación psiquiátrica al asesino arrojó un “nivel notoriamente alto de energía criminal”, también “falta de empatía y sangre fría después de matar a su esposa”, así como “rasgos sádicos-sociopáticos”, todo esos “indicios concretos de enfermedad mental”.

Los informes judiciales y forenses dicen que el homicida tuvo un “nivel conscientemente alto de energía criminal”.

Una fuente informó a Blick que la ex finalista de Miss Suiza y su esposo tenían antecedentes de violencia doméstica, y que hay registros de llamadas a la policía a su casa por agresión.

Kristina Joksimovic nació en Binningen. Fue finalista de Miss Suiza en 2008. Se retiró del modelaje para dedicarse a su agencia de consultoría y coaching, a través de la cual ayudaba a modelos y empresaria a desarrollar su confianza.

Joksimovic se identificaba en su cuenta de Instagram como “experta en tacones altos, motivadora, emprendedora y mamá”. Su última publicación fue el 6 de febrero, a pocos días de su asesinato.